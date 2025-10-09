ムーンスターは、子ども靴ブランド「Carrot(キャロット)」から、JR九州の人気列車をモチーフにした新モデル「CR 40JR」を発表した。「西九州新幹線かもめ」「特急883系ソニック」「特急ゆふいんの森」をイメージした3色展開で、10月上旬から順次販売される。

JR九州の人気列車をモチーフにした子ども用靴の新モデル「CR 40JR」を発売

西九州新幹線「かもめ」をイメージした「かもめホワイト」は、白と赤のコントラストを生かし、ロゴが映えるようにデザイン。883系「ソニック」をイメージした「ソニックブルー」は、正面からの力強いインパクトと車両のメカニカルな印象を表現した。「ゆふいんの森」をイメージした「ゆふいんのもりグリーン」はソールにベージュやブラウンを取り入れ、高級感のある仕上がりとなっている。

サイズは13.0～17.0cm(ハーフサイズあり)、価格は各5,720円。機能面でも、かかとをしっかりサポートする形状や「つま先ゆったり形状」など、こどもたちの足の成長を支える構造を採用している。洗濯できる抗菌防臭インソールを採用するなど、快適性も高めた。

西九州新幹線「かもめ」をイメージした「かもめホワイト」

883系「ソニック」をイメージした「ソニックブルー」

「ゆふいんの森」をイメージした「ゆふいんのもりグリーン」

JR九州公式通販サイト「九州の旅とお取り寄せ」、ムーンスターの公式オンラインストアなどで、10月11日10時から販売開始。子ども靴専門店「ゲンキ・キッズ」で同月上旬から順次販売される。10月11・12日に東京・お台場イーストプロムナードで開催される「第32回 鉄道フェスティバル」のJR九州ブースでも販売予定となっている。