東映エージエンシーは、東京ドームシティ シアターGロッソにて開催する、『魔法戦隊マジレンジャー 20周年記念イベント』の追加公演となる『魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり! 魔法家族 ～ウーザ・ドーザ・ウル・ザザレ～ 【延長戦】父帰る! 』の開催を決定した。

『魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり! 魔法家族 ～ウーザ・ドーザ・ウル・ザザレ～ 【延長戦】父帰る! 』

今回、チケット先行抽選販売への申し込み総数が7,000枚を突破するほどの反響を受け、追加公演の開催を緊急決定したという。本追加公演には特別ゲストとして磯部勉と高岩成二が登壇。撮影当時の思い出や裏話をたっぷりと語る、マジレンジャーを愛するファン必見の一夜限りのスペシャルトークショーとなる。

追加公演『魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり! 魔法家族 ～ウーザ・ドーザ・ウル・ザザレ～ 【延長戦】父帰る! 』は、12月14日20時30分開演。出演は松本寛也、甲斐麻美、別府あゆみ、伊藤友樹、市川洋介、渡辺梓で、MCは寺迫麿が務める。

チケットは、イープラスにて10月25日より先行抽選販売を開始(11月9日23:59まで)。11月22日12:00から一般販売が行われる。11月22日12:00から一般販売が行われる。通常公演の一般販売も同日10月25日よりスタートする。チケット料金は7,500円。

また、イベント内では人気投票の結果をもとに選ばれたエピソードを、登壇ゲストによる生コメンタリー付きで上映することが決定。第1回目(13:00開演)は「Stage.22 京都でデート? 〜ルーマ・ゴルド〜」、第2回目(15:30開演)は「Stage.35 神々の谷〜マジ・マジ・ジジル〜」、第3回目(18:00開演)は「Final Stage 伝説への帰還〜マージ・マジ・マジェンド〜」が上映される。

さらに、放送20周年を記念して、TVシリーズ全話を収録した『魔法戦隊マジレンジャー Blu-ray COLLECTION』(全3巻)の発売も決定。東映ビデオオンラインショップでは全巻収納BOX付きの3巻セット(66,000円)も販売される。発売日は2025年12月3日で、各巻22,000円(2層3枚組)。初回特典としてブックレットが付属する予定だ。