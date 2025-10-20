2024年9月からテレビ朝日系にて放送した「仮面ライダーガヴ」の番組キャストが全国5都市(石川・大阪・福岡・愛知・東京)を巡る『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』が10月19日に閉幕した。

今回、「第1部 ヒーローショー」の一部を解禁。仮面ライダーガヴ ファイナルステージ「フルミックスフレーバー」には、本来並び立つことのない仮面ライダーガヴ オーバーモードと仮面ライダーガヴ マスターモードが共闘するシーンや、ショウマの祖父であり、デンテ・ストマックの兄、ストマック社創業者のゾンブ・ストマックが蘇った姿が見られる。

さらに、石川・大阪・福岡・愛知・東京全5都市すべてのご当地フォームを解禁。石川では「仮面ライダーガヴ 金チョコフォーム」、大阪は「仮面ライダーガヴ たこせんフォーム」、福岡は「仮面ライダーガヴ メンセンフォーム」、愛知は「仮面ライダーガヴ ういろうフォーム」、東京は「仮面ライダーガヴ ニンギョーフォーム」と各地のご当地お菓子がモチーフの新たなフォームが誕生した。

また、メモリアルセットの発売も決定、ガヴFSの思い出を1冊にまとめたフォトレポートと第1部「ファイナルステージ」の公演台本、「仮面ライダーガヴ オーバーモード＆マスターモード」のアクリルスタンドがセットになった特別なガヴFSメモリアルセットの発売を行う。

ほかにもブロマイドセット、ご当地仮面ライダーガヴ アクリルスタンドセットやストマック社“真”完全無欠アクリルジオラマ、つながるチャームご当地ゴチゾウセットなどツアー終了後ならではの事後通販グッズも用意する。

なお、『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』東京DAY2・スペシャル公演全3公演は、オンラインライブ配信サービス「au Live Streaming」にて有料配信チケット発売中。チケットを購入すると、購入者特典として、ファイナルステージオリジナルゴチゾウが付属する。視聴期間は10月26日23:59まで。

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日･ADK EM･東映