「仮面ライダー DEFENSE WARRIORS」は、昭和・平成・令和の全世代33体の歴代仮面ライダーたちが登場するタワーディフェンスゲーム。33体の仮面ライダーの中から1体選ぶことができるので、必ず好きな仮面ライダーで戦うことが可能だ。また、登場するキャラクターはアップデートで順次追加予定。

事前登録20万人達成記念＆リリース記念プレゼント

また、事前登録20万人達成を記念して、ゲーム開始序盤に使える豪華報酬を全員にプレゼントする。プレゼント内容は、上級EXPチャージャー×50、上級スタミナ回復剤×10、特級スキルLv解放カプセル×30、特級タイプLv解放回路×50、ライダー召喚チケット10連分。さらに、リリースを記念して、クリスタル1,500個(ライダー召喚11回分)のプレゼントも実施する。

さらに、本日10月28日限定でえらべるPayがもらえるリリース記念キャンペーンを開催中。公式X(@riD_info)をフォローして「#ライDリリース」をつけてリプライするとその場で結果がわかる仕様だ。参加期限は10月28日23：59まで。

ゲームシステム

エネミーに【防衛ライン】に侵入されると残りライフが減少し、ライフが0になるとゲームオーバーに。ユニットを配置してエネミーを殲滅し、防衛ラインを死守するルールだ。また、防衛ラインのノーダメージはステージのミッションにもなっているので、完璧な守りで、エネミーの侵入0を目指す。

ユニットは【力・技・速・知・体】の5種類のいずれかの属性を持ち、同じ属性のマスに配置するとステータスがアップする。

! ユニットは特徴が異なるいくつかのタイプに分類され、各タイプを戦況に応じて配置することが勝利のカギだ。ブロック数が多い特徴を持つタイプのソルジャー、センチネル、スマッシャーは、多くのエネミーを同時に止めることが可能。

ステージにはエネミーの拠点が存在するものも。拠点からはエネミーが無限に登場し続けるので、できるだけ早く破壊しよう。拠点は進撃の特徴を持つファイター、バーサーカーのどちらかのタイプしか破壊できないので2つのどちらかのタイプのユニットを出撃させることが必須となる。

ストーリーイベント「水底のF〜前編〜」開催中!

10月28日から11月28日までストーリーイベント「水底のF〜前編〜」を開催中。イベントクエストをクリアして獲得したイベントポイントでルーレットを回し、出た目に応じてビンゴシートのマスが解放される。

ビンゴを達成した列の数に応じて報酬が獲得でき、全てのビンゴを達成すると「仮面ライダーG3」が獲得できる。

また、11月25日までイベントのボーナスユニット「仮面ライダーW ファングジョーカー」「仮面ライダーアマゾン」のピックアップ召喚も配信中だ。

アプリペイストアOPEN

ゲーム内よりもお得にアイテムを購入できるWEBストアをアプリ外課金サービス「アプリペイ」内にオープンした。

初回限定でクリスタルが無料にて50個もらえる0円パックや、100円で購入できるリリース記念パックを用意している。

「仮面ライダー DEFENSE WARRIORS」は基本プレイ無料(アプリ内課金あり)、必要動作環境はiOS 17.0以上/iPadOS 17.0以上、Android OS 10.0以上/RAM 4GB以上。推奨動作環境はiOS 17.0以上/iPadOS 17.0以上、Android OS 10.0以上/RAM 6GB以上。

(C)2025 I・T・A・T (C)2024 I・T・A・T (C)2023 I・T・A・T (C)2022 I・T・A・T (C)2021 I・T・A・T

(C)I・T (C)AiiA Corporation Powered By Churapps, Creative Plus