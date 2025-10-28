極楽湯は、GK Marketingと共同主催で、11月13日より極楽湯RAKU SPAグループ26店舗とパートナー1店舗で、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×極楽湯•RAKU SPAコラボキャンペーン 第2弾“極楽の更に向こうへ！PLUS ULSPA(プルスウルスパ)！”を開催する。

開催期間は11月13日～12月9日、開催店舗は極楽湯RAKU SPAグループ26店舗、パートナー1店舗。コラボ実施店舗は、特設サイトにて確認のこと。

店舗限定のマフラータオル「ヒロアカプラスセット」やコラボグッズ、コラボメニューの販売、各キャラクターの“個性”をイメージしたヒーローの湯、キャラクターパネルやのぼり・タペストリーなどのコラボ装飾、Xキャンペーン参加でポストカード＆コラボ装飾プレゼント、緑谷出久によるオリジナル館内放送を実施する。

ヒロアカプラスセットの販売

店舗入館時に、入館料金＋ヒロアカプラスセット料金を払うと、描き下ろしビジュアルを使用したコラボ限定のマフラータオルがもらえる。

コラボグッズ販売

描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルデザインのコラボグッズを販売する。また、11月13日から12月9日の期間、オンラインショップでも販売を行う。

コラボグッズは、アクリルスタンド(全12種)(1,650円)やトレーディンググリッター缶バッジA(全6種)(550円)、ポラショットコレクションA(全6種)(330円)など様々な商品がラインナップ。 また、店舗限定グッズ購入特典として、店舗でオリジナルグッズを2,000円購入するごとに、オリジナルデザインの和紙風ステッカーをランダムで1枚進呈する。

コラボメニュー販売

キャラクターをイメージしたコラボメニューも店舗で販売。注文すると、オリジナルコースターがランダムでプレゼントされる。

コラボフードおよびデザートは、「デクの“ワン・フォー・オール”エビ勝丼」(1,980円)や「爆豪の発汗爆辛トマトガーリックパスタ」(1,980円)など全7種。

コラボドリンクは、「デクのピーチウーロンティー」「爆豪のシトラスオレンジ」など全12種で各880円。 数量限定のタンブラー付きドリンクは全6種で各2,860円。

コラボメニューを1品注文ごとにシールが1枚もらえる。6枚集めるとオリジナルコースターを追加で1枚もらえるシールラリーを開催する。

ヒーローの湯やデクの館内放送も

各キャラクターの“個性”をイメージしたヒーローの湯が6種類登場。浴室には特別にデザインしたタペストリーが装飾される。 詳細は各店舗の開催スケジュールを確認のこと。

さらに、描き下ろしビジュアルを使用したキャラクターパネルやのぼり、場面写を使用した「おフーローコラボの楽しみ方２」などが登場。加えて、緑谷出久(CV. 山下大輝)による館内放送では、今回のコラボ用に特別に撮り下ろしたスペシャルボイスが流れる。

Xキャンペーン

極楽湯／RAKU SPA(公式)Ｘでは、フォローし、ハッシュタグ「#ヒーローの湯に浸かろう」をつけてコラボにまつわる内容を投稿して店舗の受付に提示すると、先着でオリジナルポストカードとコラボ装飾が抽選で当たる抽選券がもらえる。

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会