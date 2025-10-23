2026年1月から、カンテレ・フジテレビ系全国ネットでアニメ枠『火アニバル!!』(毎週火曜23:00～)が新設される。23日、都内のスタジオでラインナップ発表会見が行われた。

司会は小籔千豊が務め、『真夜中ハートチューン』より山吹有栖役の安田陸矢、井ノ華六花役の瀬戸桃子、日芽川寧々役の大久保瑠美、続いて応援ゲストとして『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』にハライチ・岩井勇気、『超巡!超条先輩』にKis-My-Ft2・宮田俊哉、『マリッジトキシン』にNON STYLE・井上裕介がステージに並んだ。

最初に紹介されたのは、1作目のタイトルとなる『真夜中ハートチューン』(1月6日スタート)。安田は「既存のラブコメは、ヒロインたちにアワアワする男の子が描かれがちなんですけど、有栖はただただ4人の夢をまっすぐに応援する男の子」と説明。続いて瀬戸は「高校時代のエネルギーやワクワクがそのまま閉じ込められた作品」とし、恋愛・友情・部活動と“声の夢”が自然に溶け合う青春感に触れ、「原作のテンポ感がアニメとして心地よく再構築されています」とコメント。さらに大久保は、原作者・五十嵐正邦氏の「声がついて初めて完成する作品」という言葉を紹介し、「完成の瞬間に立ち会えている実感がある」と、アニメ化の意義と手応えを語った。

『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の応援ゲストとして登壇した岩井は「攻殻機動隊は、多くの作品に影響を与えてきた世界観そのものが魅力」と紹介し、「80年代の段階で“電脳”や“身体拡張”などを描いた革新性があり、それをサイエンスSARUが現代でどう表現するのか楽しみです」と語った。

『超巡!超条先輩』応援ゲストの宮田は「9割5分はふざける作品」と言い切りつつも、「不意に泣ける瞬間がある」と余韻のある魅力を熱弁。肩の力を抜いて楽しめる作風でありながら、ふと心に刺さるようなシーンもあるため、今回のラインナップの中でも最も入り口の広い作品だと紹介し、短い時間で気軽に楽しみたい層から物語性を求める層まで、幅広く届く作品だとアピールした。

『マリッジトキシン』の応援ゲストの井上は、本作を「“なんだこの能力!?”と、次々に驚かされるタイプの物語」と紹介。「少年ジャンプ+」での累計閲覧数がすでに2億4000万回(10月22日時点)を突破している点にも触れ、“漫画・アニメファン待望のアニメ化”として期待を寄せていた。

続いての話題は、キャスト陣が特にこだわった“声”の表現へ。まず安田は「オーディションをするにあたって、このヒロイン役の人たちと掛け合わせていって、同じスタジオで4人ぐらい並んでスタジオオーディションをしたんですけど、隣のマイクで歌っている人が、僕が読んだ瞬間に明らかに“うるせえ”という雰囲気を感じたので、これはやったぜって思いました」と振り返り、会場を沸かせた。

続けて瀬戸は、「山吹有栖くんが“その声を探したい、その声の主を探したい”って思うくらい魅力的な声であり、魅力的な話し方であり、素晴らしい歌声だったということを我々は役者として演じなきゃいけない。この声になって改めて“魅力的な声ってなんだろう”って、1から考える作業をしたので、とても新鮮な気持ちでマイクの前に立たせていただきました」と語り、この作品ならではの役作りの難しさを明かした。

大久保は「(原作の)先生方は、1つの作品を作るのにものすごいエネルギーや、自分の愛情をかけて作っていらっしゃるので、その“愛情をかけて生み出した子”を、私たちは“声”という形でお預かりしている感覚なんです。だから、寧々がすごくきついことを言う時に、私がそのまま“きつい芝居”をしてしまうと、こんなにかわいい目をしている子が“ただ嫌な子”に見えてしまわないか……みたいなことを、すごく考えたりしています」とコメント。声優陣のこだわりを聞いた小籔が「ここまで考えてはるとは思ってなかった」と返すと、客席には柔らかな笑いが広がった。

アニメ化に寄せる期待について話題が及ぶと、岩井は「原作をとても大切にしているアニメになるのではないかと期待しています」とコメント。宮田は「声優さんがどなたなんだろうっていうのもすごくワクワクしますし、ギャグってSEとか入るとより面白くなるので、どんなSEが入るんだろうとかっていうのも期待してます」と語った。さらに井上は「かっこええもやらなあかんし、おもろいもやらなあかんしで、泣かせる芝居もやらなあかんし、エンターテインメントの振り幅は大きい作品なので、見る側としては楽しみ」と、アニメ化への期待を寄せた。注目しているキャラクターを聞かれると、宮田は「交番に来る変な人が注目です」とユニークな視点で回答。すかさず井上から「ゲスト声優あるんじゃない?」とツッコミが入り、宮田が「待ってます」と笑顔で返す一幕もあり、会場が和やかな空気に包まれた。

記者からの「一言で(作品の)推しポイントを紹介してください」という質問に、安田は「サブタイトルの出し方がすごく好きなので、ぜひ注目していただけたらなって思っています」と演出面の遊び心を挙げ、瀬戸は「群像劇です。しっかりと一人ひとりにフォーカスしていくこの作品は本当に人生のようだなと思います」と語った。

大久保は「語彙(ごい)力です。とにかく言葉が面白い。ここでこんな言葉を使うのか、と驚かされる先生の語彙力にもぜひ注目してほしいです」と脚本の妙をアピール。続いて岩井は「作画です。アニメーションでどう描かれるかはかなり注目しています」と作品の質感に期待を寄せ、宮田は「超能力。コメディー作品でありながら、思わず泣ける瞬間もあるので、そこにも注目していただきたいです」とコメント。そして井上は「“モテたい”という気持ちは人を動かす」と笑いを交えつつ、「自分の欲望をそのままにアニメと一緒に楽しんでもらいたいです」と締めくくった。