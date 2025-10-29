TBSで30日、『キセキの動画大集合！“神”映像グランプリ』(20:00～21:50)が放送される。

Snow Manの向井康二

MCはおなじみの南海キャンディーズ・山里亮太。スタジオゲストには朝日奈央、河野純喜（JO1）、佐藤景瑚（JO1）、タイムマシーン3号（山本浩司、関太）、田中卓志（アンガールズ）、ゆうちゃみを迎え、クイズを交えながら“神”映像をたっぷり紹介していく。

世界中から厳選した映像を紹介 新コーナー「神映像1分シアター」が誕生

今回も様々なジャンルの映像を世界中から厳選して紹介。大人気のおマヌケ映像では、消防署の緊急出動で起こった衝撃映像にスタジオは大盛り上がり。子どもたちが起こしたプリティーなおマヌケ映像も登場。ほかにも、美容院は何かが起こりがち･･･? 美容院で撮影された衝撃的な映像をピンポイントに紹介する。

さらに、新コーナー「神映像1分シアター」では衝撃的な瞬間を収めたショート動画を1分間に何本も贅沢に紹介する。一瞬で過ぎてゆく衝撃映像の数々にスタジオゲストたちの感情がジェットコースター状態となり困惑する一幕も。

沢村一樹、Snow Man向井康二、キンタロー。 らがVTR出演

今回の「出張神映像」は、豪華ゲストが続々登場。珠玉の神映像を見て、世界で1つだけのオリジナルランキングを作成する。“まさか”は突然やってくる･･･予期せぬ衝撃映像に沢村一樹が汗だくに。Snow Man・向井康二は“ギリギリ”な神映像に挑む。驚きのあまり向井が激怒した神映像とは? キンタロー。がモノマネを忘れて驚愕した“まさか”すぎる映像も。

さらに、織田信成、佐藤栞里、横澤夏子は思わず「素敵やん」と言いたくなるような感動的な映像で涙する。