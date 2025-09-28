フジテレビ系バラエティ特番『国民的マジックの祭典 プロが選ぶ最強マジシャン14連発』が、29日(21:00～)に放送される。MCの川島明とチョコレートプラネットがコメントを寄せた。

前回の放送(2025年3月23日放送)では、日本人マジシャン10人によるNo.1を決めたが、今回は対決形式ではなく、国内外で活躍するスーパーマジシャン14人がジャンルを超えたパフォーマンスを披露する。

登場するのは、世界的イリュージョニスト・プリンセス天功を筆頭に、Dr.レオン、緒川集人、KiLa、ポン太 the スミス、アルス、SORA、izuma、高橋匠、山口真吾、魔法使いアキット、キャラメルマシーン、白百合慶祐、YOURIといった、国内外で実績を持つトップマジシャンたち。

“プロ中のプロ”たちによるカードマジック、コインマジック、体を張った危険なマジックまで、息をつかせぬパフォーマンスが連発する。

MCのコメントは、以下の通り。

――収録を終えての感想

川島明「こんなに豪華なメンバーを一度に見られるなんて、世界中探してもないと思います！今回は、前回審査員だったレジェンドたちが同じステージに立ってマジックを披露するという…とてつもない緊張感の中で圧巻の演技を見せていて、“そりゃこの人たちが審査員やるわ！”って、めちゃくちゃ納得しましたね。プリンセス天功さんのときは、プロマジシャンの皆さんですら、大谷選手のホームランを見るような目で見ていて圧巻でした！」

長田庄平「14組それぞれに全く違うスタイルがあって、“こんなにも見せ方があるんだ！”と驚かされました。なんといっても、プロの方による解説が聞けるというのが新鮮で、とても楽しかったです。プロ目線でのマジックの見方を知ることができるのが、この番組の大きな見どころだと思います！」

松尾駿「とにかく贅沢な時間でした。この方たちを集めてショーをやったら、いったいいくらかかるんだろう…とんでもない額になりそうですよね（笑）。それを間近で観ることができましたし、さらにマジックにも参加させてもらって、幸せな時間でした！KiLaさんの“種明かしマジック”は、どうやら僕だけ分かっていないらしいので…放送を楽しみに待ちたいと思います！（笑）」

――印象に残ったマジシャンは？

川島「印象に残っているのは山口（真吾）さんですかね。電撃ネットワークさんとかエスパー伊東さん枠なのかなって（笑）。“もちろんタネはある”って言っていましたけど、確実に口が燃えていましたよ（笑）。プロのマジシャンなので涼しい顔でやっていましたけど、たぶん舌はやけどしていたと思います（笑）。視聴者の皆さんには、ぜひそこも注目して見てもらいたいです！」

長田「僕は、お手伝いさせてもらったDr.レオンさんですね。小学生のときからテレビで観ていた方のマジックを、間近で観られるなんて、本当に贅沢（ぜいたく）でした。近くで見ていても、怪しいところすらまったく分からなくて、“これぞレジェンドマジシャン！”というマジックでした」

松尾「僕は、魔法使いアキットさんですね。お手伝いさせていただいたんですが、最初は見た目からコミカルなマジックをやるのかなと思っていたんですよ。でも、全然そんなことなくて（笑）。シンプルなマジックでとんでもないことをされていました。マジで訳分からなかったです（笑）」

――視聴者の方へのメッセージ

川島「プリンセス天功さんのマジックを日本のテレビで観られるだけで、もう見る価値アリです！最初から最後まで、ぜひ楽しんでください！ゲストの草なぎ（剛）さんはいろんな意味で“言うことを聞かない”感じで絶好調でした（笑）」

長田「14組って聞くと多く感じるかもしれませんが、全く飽きないです！“ながら見”していても、気づけばテレビにかじりついているはずです！」

松尾「マジック14連発じゃ足りないって思うぐらい、満足度の高い内容になっています！たぶん終わった頃には、“50連発ぐらいみたい！”ってなっていると思います（笑）。とにかく最後まで楽しんでください！」

