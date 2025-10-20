大盛況の中、閉幕した大阪・関西万博。公式キャラクターの「ミャクミャク」もすっかり人気キャラクターの仲間入りとなりましたが、このほど、同じく人気者のサンリオキャラクターズが「ミャクミャク」に扮して登場。今回はなんと、モノクロなんです!

EXPO2025 【サンリオキャラクターズ】 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ(M)ブラック

こちらは、「ミャクミャク」になりきったモノクロのサンリオキャラクターズのぬいぐるみ「EXPO2025 【サンリオキャラクターズ】 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ(M)ブラック」(5,280円)です。いつものポップで明るい姿とは真逆に、シックで落ち着いた雰囲気のキャラクターたちもとってもキュートですね。

EXPO2025 【サンリオキャラクターズ】 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ(BC)ブラック

また、カラビナ付きのぬいぐるみ「EXPO2025 【サンリオキャラクターズ】 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ(BC)ブラック」(3,520円)もラインナップされているので、お部屋に飾ったり、バッグに付けたりして楽しむことができちゃうんです!

SNSで紹介されると、「このモノクロ可愛すぎる」「サンリオ攻めてますね」「いっそミャクミャクをサンリオキャラクターの一員にしてみるのはどうだろう」「可愛すぎて反則レベル… これは争奪戦の予感しかせんな」「ぜーっっっっっっったい欲しい」と、発売前から話題に。執筆辞典までに4.5万を超えるいいねが寄せられています。カラフルバージョンもかわいいですが、シックなモノクロもすてきですね。これからの季節、モードなコーデにも合いそうです。

なお、発売日は10月下旬。一部の2025大阪・関西万博オフィシャルストア、2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストアに登場します。気になる方は、チェックしてみてくださいね。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部