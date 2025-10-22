グレイ・パーカー・サービスは、にとりささみの人気キャラクター「ホワイトタイガーとブラックタイガー」とサンリオのキャラクターがコラボレーションしたデザインの「ホワイトタイガーとブラックタイガー×サンリオキャラクターズ」のアイテムを10月17日よりキャラクター公式WEB SHOP「ホワイトタイガーとブラックタイガー とらえびストア」、キデイランド、Pop-up storeにて、販売する。

「ホワイトタイガーとブラックタイガー×サンリオキャラクターズ」コラボデザインが待望のグッズ化。今年2月に「ホワイトタイガーとブラックタイガー×サンリオキャラクターズ」のコラボLINEスタンプが登場し、ゆるくてシュールな世界観から大好評に。

コラボアイテムを10月17日より販売

LINEスタンプのデザインはもちろん、今回のために特別に描き起こされたイラストを使ったグッズも多数登場。10月17日より公式WEB SHOP、キデイランド(7店舗)、Pop-up storeで販売する。

三輪車マスコット 2,860円 ホワイトタイガーとブラックタイガー

ミニマスコットセット 4種 各2,860円 ホワイトタイガー＆ハローキティ

チャーム付きアクリルキーホルダー 3種 各825円 みんな集合

三輪車

軽い食べすぎですね

ジェットストリーム 2,420円

取り扱い店舗は、 キデイランド(原宿店、吉祥寺店、大阪梅田店、京都四条河原町店、福岡パルコ店、新宿店、名古屋パルコ店)。Pop-up store(会場：池袋PARCO 本館6F 0％ IKEBUKURO)。開催期間は10月17日～11月3日。