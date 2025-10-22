グレイ・パーカー・サービスは、にとりささみの人気キャラクター「ホワイトタイガーとブラックタイガー」とサンリオのキャラクターがコラボレーションしたデザインの「ホワイトタイガーとブラックタイガー×サンリオキャラクターズ」のアイテムを10月17日よりキャラクター公式WEB SHOP「ホワイトタイガーとブラックタイガー とらえびストア」、キデイランド、Pop-up storeにて、販売する。

  • 「ホワイトタイガーとブラックタイガー×サンリオキャラクターズ」コラボ

    「ホワイトタイガーとブラックタイガー×サンリオキャラクターズ」コラボ

「ホワイトタイガーとブラックタイガー×サンリオキャラクターズ」コラボデザインが待望のグッズ化。今年2月に「ホワイトタイガーとブラックタイガー×サンリオキャラクターズ」のコラボLINEスタンプが登場し、ゆるくてシュールな世界観から大好評に。

  • コラボアイテムを10月17日より販売

    コラボアイテムを10月17日より販売

LINEスタンプのデザインはもちろん、今回のために特別に描き起こされたイラストを使ったグッズも多数登場。10月17日より公式WEB SHOP、キデイランド(7店舗)、Pop-up storeで販売する。

  • 三輪車マスコット　2,860円 ホワイトタイガーとブラックタイガー

    三輪車マスコット　2,860円 ホワイトタイガーとブラックタイガー

  • ミニマスコットセット　4種　各2,860円 ホワイトタイガー＆ハローキティ

    ミニマスコットセット　4種　各2,860円 ホワイトタイガー＆ハローキティ

  • うさぎ先生＆マイメロディ

    うさぎ先生＆マイメロディ

  • 犬のおまわりさん＆ポムポムプリン

    犬のおまわりさん＆ポムポムプリン

  • どろぼうねずみ＆クロミ

    どろぼうねずみ＆クロミ

  • トレーディングアクリルチャーム(全10種) 単品各418円/BOX4,180円

    トレーディングアクリルチャーム(全10種) 単品各418円/BOX4,180円

  • トレーディング缶バッジ(全9種) 単品各330円/BOX2,970円

    トレーディング缶バッジ(全9種) 単品各330円/BOX2,970円

  • トレーディングなかよしなフォトカード(全10種)　単品各440円／BOX4,400円

    トレーディングなかよしなフォトカード(全10種)　単品各440円／BOX4,400円

  • チャーム付きアクリルキーホルダー　3種　各825円 みんな集合

    チャーム付きアクリルキーホルダー　3種　各825円 みんな集合

  • 三輪車

    三輪車

  • 軽い食べすぎですね

    軽い食べすぎですね

  • ジェットストリーム　2,420円

    ジェットストリーム　2,420円

  • ビタットワンプッシュ・ミニ(2個セット) 1,210円

    ビタットワンプッシュ・ミニ(2個セット) 1,210円

取り扱い店舗は、　キデイランド(原宿店、吉祥寺店、大阪梅田店、京都四条河原町店、福岡パルコ店、新宿店、名古屋パルコ店)。Pop-up store(会場：池袋PARCO 本館6F　0％ IKEBUKURO)。開催期間は10月17日～11月3日。