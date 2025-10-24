バンダイは、「DXレジェンドライダーゴチゾウ大投票セット01」「DXレジェンドライダーゴチゾウ大投票セット02」(各4,070円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。

「DXレジェンドライダーゴチゾウ大投票セット01」には、「レジェンドライダーゴチゾウ大投票」で第1位を獲得した「タイクーンブジンソードゴチゾウ」をはじめとした、以下の5種をラインナップ。

第1位：タイクーンブジンソードゴチゾウ

第3位：オーズタジャドルコンボゴチゾウ

第5位：ビルドクローズビルドゴチゾウ

第7位：アマゾンオメガゴチゾウ

第9位：ジョーカーゴチゾウ

本商品のために新規で作成されたデザインで、各仮面ライダーのイメージをゴチゾウに落とし込んでいる。「ライダーゴチゾウシリーズ」の特徴である、閉じ状態/展開状態で大きく変化する表情を楽しめる。

一方、「DXレジェンドライダーゴチゾウ大投票セット02」には、「レジェンドライダーゴチゾウ大投票」で第2位を獲得した「グリスブリザードゴチゾウ」をはじめとした、以下の5種をラインナップ。

第2位：グリスブリザードゴチゾウ

第4位：エターナルゴチゾウ

第6位：エボルブラックホールゴチゾウ

第8位：オーマジオウゴチゾウ

第10位：クローズゴチゾウ

なお、各ゴチゾウは、別売りの「DX変身ベルトガヴ」と連動が可能。ベルトにセットすることで、共通の音声が発動する(※音声は全種共通)。

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)石森プロ・東映