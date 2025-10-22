バンダイ ライフスタイル事業部は10月23日より、『仮面ライダーゼッツ』をモデルとしたキッズシューズを、全国のABC-MARTおよびABC-MART公式オンラインストアにて発売する。

今回発売される「仮面ライダーゼッツ×MACH GTコラボモデル」は、仮面ライダー史上初となる”胸に巻く変身ベルト”ゼッツドライバーをモチーフに、ななめに取り付けられたシューズベルトが歩くたびに光る仕様となっている。

アウトソールには近未来感を演出するクリアパーツ、アッパー部分には仮面ライダーゼッツをイメージしたメッシュ素材を採用。また、インソールには、履くときに靴の左右がわかりやすいように仮面ライダーゼッツがプリントされている。

カラーは、フォームチェンジをイメージしたRED、BLUE、GREEN、PURPLEの4色展開。サイズは16cm～21cm(0.5cm刻み/20.5cm未展開)が用意されている。価格は6,490円。

なお、対象店舗にてイベント当日に同商品を購入すると、仮面ライダーゼッツと撮影・握手ができるグリーティングイベントも開催される。対象店舗・日時は以下のとおり。

【10月25日】

ABC-MART GRAND STAGE ららぽーと横浜店(神奈川県横浜市)

【11月9日】

ABC-MART GRAND STAGE あべのキューズモール店(大阪府大阪市)

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映