フジテレビ系オムニバスドラマ『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』(11月8日21:00～)では、伊藤淳史主演の「七階闘争」を放送する。

この作品は、伊藤演じる森崎が、マンションの7階に住んでいるという理由で、突然退去を求められるところから物語が始まる。各地の「7階」で事件が多発したことを受け、すべての建物から7階を撤去すると国が決定したのだ。同じく7階に住む同僚の並川に誘われ、森崎は7階死守を誓う“七階市民”の集会に参加することになるが…。

伊藤は、22歳の時に出演した『世にも奇妙な物語 15周年の特別編』の中の「リプレイ」(06年)、09年の『世にも奇妙な物語 秋の特別編』内の「理想のスキヤキ」に続き、3回目の出演。

「『世にも奇妙な物語』はとても大切で大きな存在。かなり久しぶりにオファーいただいてうれしい」と話し、16年ぶりの出演を喜ぶとともに、「すごく面白くなっていると思います!」と作品への自信をうかがわせた。

共演には、与田祐希、西田幸治(笑い飯)らが物語を動かす重要な人物として出演する。与田は森崎を“七階市民”の集会に誘う会社の同僚・並川希を演じ、西田は“七階市民”のリーダーを演じる。

伊藤淳史 コメント

――『世にも奇妙な物語』に出演が決まった時の感想をお聞かせください。

「『世にも奇妙な物語』で主演をやらせていただくことは、今も昔も目標でしたし、色々な作品に出させていただく中で、（『世にも奇妙―』への出演は）とても大切なポジションというか、大きな存在です。今回かなり久しぶりに出演させていただきますが、とてもうれしかったです」

――「七階闘争」の台本を読まれての感想をお聞かせください。

「好きなタイプのお話でした。以前出演させていただいた『理想のスキヤキ』も絶妙な奇妙さでしたが、今回も、ジャンルは違えど“なにこれ!?”みたいな不思議さと奇妙さを持つ作品になっていて、これぞ『世にも奇妙な物語』だなと思いました」

――主人公・松崎を演じられて、いかがでしたか？

「起こる出来事や、まわりの人にもたくさん振り回される役なのですが、僕はそういう役が好きで、まわりの影響を受けながら楽しく演じています。監督の演出も人間味があって、奇妙な世界の中にもリアリティが感じられるものになっていると思います」

――視聴者の皆様への見どころやメッセージをお願いします。

「実際こんなことが起こったら、正直“奇妙”どころではなく大変なことになりますが（笑）、エンターテインメントとして見ていただくと、すごく面白くなっていると思いますので、ぜひ楽しんでご覧いただけたら嬉しいです」

【編集部MEMO】

『世にも奇妙な物語』35周年にあたり、ストーリーテラーのタモリは「御礼しかないです。ここまで長く続けられて、たくさんの方に見ていただけて本当に感謝をしています。今回ヴァーチャル映像を使った新しい形でテラーパートを撮影しました。もうこれからセットを作らなくてよくなるんじゃないですかね(笑)。そのくらいすごかったです。ぜひ楽しみにしていてください」とコメントしている。

