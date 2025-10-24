フジテレビ系オムニバスドラマ『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』が、11月8日(21:00～)に放送。ストーリーテラーのタモリがコメントを寄せた。

今回は、新作3本と傑作選1本で放送。1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始した同番組だが、35周年を迎えたことを記念し、メインテーマ「ガラモンソング」と「ストーリーテラー」を録音し直し、35年分あった劇伴を2枚組のサウンドトラックCDにして発売することが決定した。2019年の『秋の特別編』で放送され、この春の傑作選でも放送された斉藤由貴主演「恋の記憶、止まらないで」の劇中歌「恋の記憶」も収録される。

コメントは、以下の通り。

■タモリ

──春の放送では、一夜限りの復活放送が大きな話題となりました。SNS上でも嬉しい反響が多く見られますが、こんなにも愛されている番組だということを受けて、あらためていかがでしょう？

「35年もやっていると、始まった頃のエピソードは知らない方が多いでしょうね。新作も傑作選も新鮮に見てもらえると思います。こんなに愛していただいてとても有り難いですね」

──今回は新作3本、そしてテラーパートも新たな形で撮影しました。視聴者の皆様へメッセージをお願いします。

「メッセージというより御礼しかないです。ここまで長く続けられて、たくさんの方に見ていただけて本当に感謝をしています。今回ヴァーチャル映像を使った新しい形でテラーパートを撮影しました。もうこれからセットを作らなくてよくなるんじゃないですかね(笑)。そのくらいすごかったです。ぜひ楽しみにしていてください」

■歌谷康祐プロデューサー(共同テレビ)

「『奇妙』というおもちゃで遊んでほしい、35年前この番組を創り出した大先輩の言葉です。そんな、この番組の礎にもなっている想いを、確かに受け継いだ新作3本が出来ました。どれもキャスト、スタッフが遊び尽くした『奇妙』な作品に仕上がっています。そこへ、今観ても一切褪せることのない傑作を加えた『35周年SP 秋の特別編』。新たな奇妙の歴史に刻まれる1ページをぜひご覧ください」

【編集部MEMO】

今年5月に開催された『世にも奇妙な物語』初のファンイベントで、ビデオメッセージを寄せたタモリは「コアな人たちが見てるんですけども、その人たちのおかげで35周年、本当に続けられることができたことは感謝いたしております。これからもますます番組を続けていく予定ですので、今後ともよろしくお願いします」と、さらなる継続に意欲を示した。

