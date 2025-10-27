フジテレビ系オムニバスドラマ『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』(11月8日21:00～)では、川口春奈が『世にも奇妙な物語』初主演を果たす。

川口春奈

川口が主演するエピソードは「あなた博物館」。篠田美咲(川口)が、恋人の井東健介と夜ドライブ中に道に迷ってしまい、通りかかった博物館で道を尋ねるところから物語が始まる。博物館に入ってみると、そこにはなぜか美咲の幼少時代の写真や学生時代の制服など、成長の軌跡が展示されていて…。

川口は「小さい頃から見ていた番組に出られてうれしい」と話し、「あっという間だったと思うほど没入して見てほしい」と意気込みを語った。

共演者には、笠松将、螢雪次朗ら実力派俳優が脇を固める。笠松は、美咲の恋人・健介を演じ、螢は博物館の館長を演じる。

川口春奈 コメント

――『世にも奇妙な物語』に出演が決まった時の感想をお聞かせください。

「小さい頃から見ている番組ですし、これまでたくさんの方々が出演され作られてきた、ファンも多い番組だと思いますので、率直にうれしかったです」

――「あなた博物館」の台本を読まれての感想をお聞かせください。

「『世にも奇妙な物語』は、怖い話からほっこりするような話だったり、いろんなタイプの題材があると思うのですが、私は“怖いけど見ちゃう”ような作品が好きで、今までもそういう作品が特に印象に残っているのですが、今回の（出演する）作品も怖めだと思うので、楽しみだなと思いました」

――主人公・美咲を演じられて、いかがでしたか？

「登場人物が少なく、（恋人役の）笠松さんとふたりのお芝居がほとんどなのですが、ふたりの会話劇からどんどん奇妙なことに巻き込まれていくという役なので、追い詰められていく表情やテンション感をしっかり表現できていたらいいなと思いながら演じました」

――視聴者の皆様への見どころやメッセージをお願いします。

「導入から何かが起こりそうな嫌な予感を感じてもらいながら、あっという間だったなって没入して見てもらえるといいなと思います。35周年というアニバーサリーなので、たくさんの方に届いてご覧いただけたら嬉しいです」