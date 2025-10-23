2026年4月、東京・品川に『美少女戦士セーラームーン』の新シアター「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」がグランドオープンする。

「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」は、2019年に東京・麻布十番で営業していたシアターレストラン「美少女戦士セーラームーン -SHINING MOON TOKYO-」を引き継ぐ、ロングランでの公演を行うシアターとして、東京・品川プリンスホテル クラブeXにオープンする。

本シアターでは、オリジナルストーリーを中心に華やかでインパクトのあるステージや、キャストによるグリーティング、オリジナルドリンクなど特別な体験を楽しめる。

本作の構成・演出は、ボーカルダンスグループPaniCrewのメインボーカル・ダンサーで、演出家としても活躍中の植木豪。脚本は、2.5次元ミュージカル作品を筆頭に世界観を忠実に捉えた脚本に高い支持を得ている亀田真二郎。シアターの空間デザインには「美少女戦士セーラームーン -SHINING MOON TOKYO-」や「Sailor Moon store」の内装を手掛けたアートディレクターの五十嵐 LINDA 渉ら。

チケットは2026年初旬より発売予定。国内だけでなく、海外からの観光客向けチケットも購入可能となっている。

(C)Naoko Takeuchi