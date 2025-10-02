少年ジャンプ＋にて連載中のバイオレンス×ラブコメディ『幼稚園WARS』(千葉侑)のテレビアニメ化が決定した。

メインキャストも発表され、元殺し屋のたんぽぽ組の幼稚園教諭・リタを種﨑敦美、リタの先輩で詐欺師のたんぽぽ組の幼稚園教諭・ダグを熊谷健太郎が務める。

種﨑敦美

熊谷健太郎



原作・千葉侑コメント

幼稚園WARSアニメ化〜！やっと言えた－！嬉しいです！たくさん応援してくれて本当にありがとう御座います！！

まだまだ情報は少ないですがこれからどんどん解禁されていきます！皆様、お楽しみに〜〜〜〜〜〜！

種﨑敦美コメント

『幼稚園WARS』TVアニメ化決定おめでとうございます！リタの声を担当させていただくことになりました、種﨑敦美と申します！アフレコはまだ始まっておりませんが今からとても楽しみです！最高におもしろいアニメにするべく！全力で頑張りたいと思います！早くたくさんのイケメンに会いたいですねぇぇぇ！！！？

熊谷健太郎コメント

TVアニメ『幼稚園WARS』ダグの声を務めさせていただきます、熊谷健太郎です。アニメ化おめでとうございます！生き生きとした個性の強い特殊教諭たち、迫力あるアクション、心を通わせていく様……。映像になった時どうなるのか楽しみで仕方がありません！ワクワクとドキドキを胸に、精一杯努めさせていただきます！世界一安全な幼稚園でお会いできる日を楽しみにしております！

