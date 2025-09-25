シティーハンター大原画展 東京会場実行委員会は、「週刊少年ジャンプ」に1985年から1991年まで連載された漫画「シティーハンター」が2025年2月26日に連載開始から40周年を迎えたことを記念して、作品史上最大規模となる原画展「シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER～」(以下シティーハンター展)を、2025年11月22日から12月28日まで、上野の森美術館で開催する。また、本展覧会のチケットを9月25日10:00より販売開始した。

本展は、『シティーハンター』に魅せられたすべてのファンに捧げる、誰もが心に刻んだ名場面と名台詞満載の作品史上最大の展覧会。獠と香の運命的な出会い。個性豊かな仲間や依頼人と築き上げた信頼。そしてかけがえのないパートナーとして互いを認め合う獠と香の絆。クールで、コミカルで、時に切なく、心揺さぶる感動の物語を、今ここに凝縮する。展示されるのは、圧巻の400点を超える直筆原画や貴重な資料、世界観に没入できるフォトスポット、特別映像など、ファン必見の展示が満載だ。

なお本展示会に関する続報は、10月下旬から11月上旬に案内予定。また展覧会の開催にあたり、クラウドファンディング企画「XYZ…冴羽獠を上野の森美術館に呼びたい!!」も実施する。

チケットは、通常チケットのほか、11月22日・23日の日時指定券、「オリジナルスノードーム」や「オリジナルピンズ」が特典のセット券、2名で来場するとお得なパートナー券を用意。チケットの詳細は展覧会や各プレイガイドを参照のこと。チケット販売はイープラスとJRE MALL。「11/22-23日時指定券」は3,500円、当日券は一般2,900円/小・中学生1,100円、前売券は一般2,500円/小・中学生800円、パートナー券は4,500円。シティーハンター大原画展オリジナルスノードームがついた「特典グッズ付きチケット①」は10,000円、シティーハンター大原画展オリジナルピンズセットがついた「特典グッズ付きチケット②」は13,000円。

シティーハンター大原画展オリジナルスノードーム

シティーハンター大原画展オリジナルピンズセット

また、「シティーハンター」連載開始40周年という大きな節目に合わせ、ファンと一緒に名場面を再現するクラウドファンディング企画を開催する。「シティーハンター大原画展 ～FOREVER, CITY HUNTER!!～」の会場内に「シティーハンター」作中でよく見た喫茶キャッツ・アイのカウンターでコーヒーを飲みくつろぐ獠ちゃんを実物大で再現。喫茶キャッツ・アイのカウンターに座る冴羽獠の横に腰をかけたり、記念撮影ができるスポットを予定している。

募集期間は9月24日19:00 ～10月26日23:59、プロジェクトは「うぶごえ」で行う。返礼品は、原画展会場“巨大XYZ伝言板”に支援者名とコメント掲載、“SAEBA商事”社員粗品6点セット、11月21日前日プレミアム内覧会招待、北条司先生サイン入り図録、等身大冴羽獠など。

(C)北条司／コアミックス 1985