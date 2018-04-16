「神谷浩史」の最新情報・話題まとめ
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2018年10月09日(火)
声優・神谷浩史、井上和彦が語る劇場版『夏目友人帳』の見所は時間の使い方
アニメ 10/09 18:00
2018年09月06日(木)
鈴村健一が尻もちを!?『おそ松さん』イベント「フェス松さん'18」レポ
アニメ 09/06 18:00
2018年05月29日(火)
「キュウレンジャー」新作に神谷浩史出演も監督はM・A・Oに集中!? 完成披露で明かす
特撮 05/29 18:38
2018年04月23日(月)
「ムヒョロジ」ムヒョ役は村瀬歩、ロージー役に林勇！神谷浩史、柿原徹也も
コミック 04/23 10:00
2018年04月16日(月)
神谷明&森久保祥太郎、『ありえへん∞世界』ボイスオーバー初参戦
テレビ 04/16 06:00
2018年03月25日(日)
劇場版「夏目友人帳」神谷浩史が「妖怪うつせみが地球征服目論む」と内容予想
コミック 03/25 22:21
2018年03月11日(日)
映画「K」エピソード2に土屋神葉、神谷浩史、前野智昭が出演！キービジュも
コミック 03/11 18:00
2018年02月21日(水)
TVアニメ『BEATLESS』、新たな重要キャラが登場! 神谷浩史と花澤香菜が担当
アニメ 02/21 08:30
2018年02月20日(火)
アニメ「BEATLESS」ミームフレーム社の重要キャラ役に神谷浩史＆花澤香菜
コミック 02/20 21:34
2018年01月07日(日)
「夏目友人帳」3度目の音楽朗読劇が閉幕、神谷浩史「賑やかにお届けできた」
コミック 01/07 00:20
2017年12月18日(月)
「斉木楠雄のΨ難」OP曲は神谷浩史、小野大輔、島崎信長参加の限定ユニット
コミック 12/18 14:20
2017年11月08日(水)
「クジ砂」先行上映第2弾に花江夏樹、梅原裕一郎、島崎信長、神谷浩史が登壇
コミック 11/08 22:22
2017年11月06日(月)
神谷浩史ら出演「夏目友人帳」音楽朗読劇のライブビューイング実施が決定
コミック 11/06 10:00
2017年10月24日(火)
神谷浩史ら出演の「夏目友人帳」音楽朗読劇、夏目＆ニャンコ先生のビジュアル
コミック 10/24 16:01
2017年10月11日(水)
高橋しんキャラ原案アニメ「ROAD TO YOU」公開、神谷浩史や沢城みゆきが出演
コミック 10/11 19:26
2017年09月21日(木)
神谷浩史が裏表のある体操のお兄さんに！「うらみちお兄さん」PV公開
コミック 09/21 18:00
2017年07月21日(金)
神谷浩史が島耕作の声を担当！雑学クイズ番組に“雑学博士”として出演
コミック 07/21 17:17
2017年06月21日(水)
声優・宮野真守、最新ライブBDがオリコン週間ランキングで総合1位を獲得
アニメ 06/21 06:05
2017年06月10日(土)
小野賢章&戸松遙&早見沙織が『ありえへん∞世界』初登場! 再現ドラマに声
テレビ 06/10 11:00
2017年06月08日(木)
「進撃の巨人 悔いなき選択」完全版発売で、神谷浩史ナレーションのPV公開
コミック 06/08 15:47
2017年03月25日(土)
「夏目友人帳」10年後のニャンコ先生は？神谷浩史や井上和彦が配役で激論
コミック 03/25 16:30
2017年03月24日(金)
「夏目友人帳 陸」神谷浩史ら出演の記念番組オンエア、アニメの放送日時決定
コミック 03/24 10:00
2017年02月12日(日)
「斉木楠雄」BD/DVD購入で参加、神谷浩史・小野大輔・島崎信長ら登壇イベント
コミック 02/12 17:05
2017年02月11日(土)
小野大輔・神谷浩史が「週刊朝日」の宇宙戦艦ヤマト特集に登場
アニメ 02/11 09:00
2017年01月23日(月)
ゲーム「アトム：時空の果て」B・J役は神谷浩史、百鬼丸役は中村悠一
コミック 01/23 14:13
2017年01月22日(日)
2016年12月19日(月)
TVアニメ『夏目友人帳 伍』、最終話直前! 神谷浩史&井上和彦のコメント紹介
アニメ 12/19 12:00
2016年12月16日(金)
「舟を編む」が朗読劇に！櫻井孝宏、神谷浩史、坂本真綾、日笠陽子ら出演
コミック 12/16 12:00
2016年12月13日(火)
「斉木楠雄のΨ難」LINEスタンプ、神谷浩史ら声優陣の録り下ろしボイス付き
コミック 12/13 14:01
2016年11月23日(水)
「夏目友人帳 伍」神谷浩史＆井上和彦出演のイベントが開催決定
コミック 11/23 12:00
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