ホビー

会員ページ

お知らせ

「神谷浩史」の最新情報・話題まとめ

青二プロダクション所属。男性。1975年1月28日生まれ。千葉県出身。青二塾東京校14期卒業。趣味は猫いじり。コミカルからシリアスまで、幅広いキャラクターを持ち前のクリアな響きを含む声で演じる、実力派人気声優。主な出演作品はアニメ『ハチミツとクローバー』（竹本祐太）、『夏目友人帳』（夏目貴志）、『機動戦士ガンダム00』（ティエリア・アーデ）、『マクロスF』（ミハエル・ブラン）、『進撃の巨人』（リヴァイ）、『黒子のバスケ』（赤司征十郎）、『おそ松さん』（松野チョロ松）、『斉木楠雄のΨ難』（斉木楠雄）、ラジオ『神谷浩史・小野大輔のDear Girl ～Stories～』（文化放送）、『東映公認 鈴村健一・神谷浩史の仮面ラジレンジャー』（文化放送）など。2009年よりバンダイナムコアーツ内レーベル「Kiramune」にて音楽活動も行い、2010年に入野自由と「KAmiYU」を結成し同レーベルよりデビューした。

関連キーワード

2018年10月09日(火)

Top

声優・神谷浩史、井上和彦が語る劇場版『夏目友人帳』の見所は時間の使い方

アニメ 10/09 18:00

2018年09月06日(木)

Top

鈴村健一が尻もちを!?『おそ松さん』イベント「フェス松さん'18」レポ

アニメ 09/06 18:00

2018年05月29日(火)

Top

「キュウレンジャー」新作に神谷浩史出演も監督はM・A・Oに集中!? 完成披露で明かす

特撮 05/29 18:38

2018年04月23日(月)

Top

「ムヒョロジ」ムヒョ役は村瀬歩、ロージー役に林勇！神谷浩史、柿原徹也も

コミック 04/23 10:00

2018年04月16日(月)

Top

神谷明&森久保祥太郎、『ありえへん∞世界』ボイスオーバー初参戦

テレビ 04/16 06:00

2018年03月25日(日)

Top

劇場版「夏目友人帳」神谷浩史が「妖怪うつせみが地球征服目論む」と内容予想

コミック 03/25 22:21

2018年03月11日(日)

Top

映画「K」エピソード2に土屋神葉、神谷浩史、前野智昭が出演！キービジュも

コミック 03/11 18:00

2018年02月21日(水)

Top

TVアニメ『BEATLESS』、新たな重要キャラが登場! 神谷浩史と花澤香菜が担当

アニメ 02/21 08:30

2018年02月20日(火)

Top

アニメ「BEATLESS」ミームフレーム社の重要キャラ役に神谷浩史＆花澤香菜

コミック 02/20 21:34

2018年01月07日(日)

Top

「夏目友人帳」3度目の音楽朗読劇が閉幕、神谷浩史「賑やかにお届けできた」

コミック 01/07 00:20

2017年12月18日(月)

Top

「斉木楠雄のΨ難」OP曲は神谷浩史、小野大輔、島崎信長参加の限定ユニット

コミック 12/18 14:20

2017年11月08日(水)

Top

「クジ砂」先行上映第2弾に花江夏樹、梅原裕一郎、島崎信長、神谷浩史が登壇

コミック 11/08 22:22

2017年11月06日(月)

Top

神谷浩史ら出演「夏目友人帳」音楽朗読劇のライブビューイング実施が決定

コミック 11/06 10:00

2017年10月24日(火)

Top

神谷浩史ら出演の「夏目友人帳」音楽朗読劇、夏目＆ニャンコ先生のビジュアル

コミック 10/24 16:01

2017年10月11日(水)

Top

高橋しんキャラ原案アニメ「ROAD TO YOU」公開、神谷浩史や沢城みゆきが出演

コミック 10/11 19:26

2017年09月21日(木)

Top

神谷浩史が裏表のある体操のお兄さんに！「うらみちお兄さん」PV公開

コミック 09/21 18:00

2017年07月21日(金)

Top

神谷浩史が島耕作の声を担当！雑学クイズ番組に“雑学博士”として出演

コミック 07/21 17:17

2017年06月21日(水)

Top

声優・宮野真守、最新ライブBDがオリコン週間ランキングで総合1位を獲得

アニメ 06/21 06:05

2017年06月10日(土)

Top

小野賢章&戸松遙&早見沙織が『ありえへん∞世界』初登場! 再現ドラマに声

テレビ 06/10 11:00

2017年06月08日(木)

Top

「進撃の巨人 悔いなき選択」完全版発売で、神谷浩史ナレーションのPV公開

コミック 06/08 15:47

2017年03月25日(土)

Top

「夏目友人帳」10年後のニャンコ先生は？神谷浩史や井上和彦が配役で激論

コミック 03/25 16:30

2017年03月24日(金)

Top

「夏目友人帳 陸」神谷浩史ら出演の記念番組オンエア、アニメの放送日時決定

コミック 03/24 10:00

2017年02月12日(日)

Top

「斉木楠雄」BD/DVD購入で参加、神谷浩史・小野大輔・島崎信長ら登壇イベント

コミック 02/12 17:05

2017年02月11日(土)

Top

小野大輔・神谷浩史が「週刊朝日」の宇宙戦艦ヤマト特集に登場

アニメ 02/11 09:00

2017年01月23日(月)

Top

ゲーム「アトム：時空の果て」B・J役は神谷浩史、百鬼丸役は中村悠一

コミック 01/23 14:13

2017年01月22日(日)

Top

新戦隊『キュウレンジャー』は人数が多いだけじゃない! 神谷浩史ら声優キャストにダンスにストーリーにと注目要素が盛りだくさん

特撮 01/22 20:50

2016年12月19日(月)

Top

TVアニメ『夏目友人帳 伍』、最終話直前! 神谷浩史&井上和彦のコメント紹介

アニメ 12/19 12:00

2016年12月16日(金)

Top

「舟を編む」が朗読劇に！櫻井孝宏、神谷浩史、坂本真綾、日笠陽子ら出演

コミック 12/16 12:00

2016年12月13日(火)

Top

「斉木楠雄のΨ難」LINEスタンプ、神谷浩史ら声優陣の録り下ろしボイス付き

コミック 12/13 14:01

2016年11月23日(水)

Top

「夏目友人帳 伍」神谷浩史＆井上和彦出演のイベントが開催決定

コミック 11/23 12:00

最初へ 1 3 最後へ

バックナンバー

2019
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    【写真42枚】魅惑の胸元に人だかりも! AnimeJapan2019美人コンパニオン特集1
  2. 2

    『劇場版シティーハンター』、折りたたみコンテナなどマニアックグッズ登場
  3. 3

    『グレンラガン』『ガンダムG』声優の福井裕佳梨が離婚を報告
  4. 4

    【写真49枚】金網×水着美女inクリスマスコスプレ撮影会4
  5. 5

    【写真70枚】制服系美人コスプレイヤー大特集! - AnimeJapan2019その6
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む