「神谷浩史」の最新情報・話題まとめ

青二プロダクション所属。男性。1975年1月28日生まれ。千葉県出身。青二塾東京校14期卒業。趣味は猫いじり。コミカルからシリアスまで、幅広いキャラクターを持ち前のクリアな響きを含む声で演じる、実力派人気声優。主な出演作品はアニメ『ハチミツとクローバー』（竹本祐太）、『夏目友人帳』（夏目貴志）、『機動戦士ガンダム00』（ティエリア・アーデ）、『マクロスF』（ミハエル・ブラン）、『進撃の巨人』（リヴァイ）、『黒子のバスケ』（赤司征十郎）、『おそ松さん』（松野チョロ松）、『斉木楠雄のΨ難』（斉木楠雄）、ラジオ『神谷浩史・小野大輔のDear Girl ～Stories～』（文化放送）、『東映公認 鈴村健一・神谷浩史の仮面ラジレンジャー』（文化放送）など。2009年よりバンダイナムコアーツ内レーベル「Kiramune」にて音楽活動も行い、2010年に入野自由と「KAmiYU」を結成し同レーベルよりデビューした。

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