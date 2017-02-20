「福山潤」の最新情報・話題まとめ
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2018年09月06日(木)
鈴村健一が尻もちを!?『おそ松さん』イベント「フェス松さん'18」レポ
アニメ 09/06 18:00
2018年07月06日(金)
「真夜中のオカルト公務員」宮古新役は福山潤、キャラボイス解禁のPVも公開
コミック 07/06 11:26
2018年06月16日(土)
ショートアニメ「ているず おぶ ざ れいず 劇場」ニコ生で配信、声優生出演特番も
コミック 06/16 21:19
2018年05月26日(土)
劇場版「コードギアス」完結迎え福山潤「締めとテレビ版を観て新作に移って」
コミック 05/26 15:01
2018年05月25日(金)
あなたの食欲、頂戴します!!アニメ「PERSONA5」コラボカフェに福山潤が参上
コミック 05/25 12:15
2018年04月02日(月)
声優の福山潤と立花慎之介が新事務所BLACKSHIPを設立
アニメ 04/02 14:51
2018年03月26日(月)
実写版「兄友」に福山潤が出演、壮太に恋愛指南するカフェ店長役
コミック 03/26 15:22
2018年03月21日(水)
劇場版『フリクリ』、正式タイトルが決定! 最新PVやキャスト情報を公開
アニメ 03/21 10:00
2018年02月11日(日)
「コードギアス」第2部、福山潤は「ボロ雑巾」のセリフを言いたかったと悔やむ
コミック 02/11 16:54
2018年01月06日(土)
映画「中二病でも恋がしたい！」福山潤が「イチャこらこきやがって！」と悶々
コミック 01/06 15:36
2017年12月05日(火)
「コードギアス 興道」BD＆DVD2月に発売、谷口悟朗×福山潤×ゆかなのコメンタリー
コミック 12/05 15:19
2017年09月17日(日)
入野自由・中原麻衣・福山潤、『ありえへん∞世界』再現ドラマに初参戦
テレビ 09/17 13:00
2017年08月07日(月)
「ブラッククローバー」黒の暴牛メンバーに福山潤、村瀬歩、水樹奈々ら
コミック 08/07 11:00
2017年07月15日(土)
声優・福山潤、配信限定シングル「Hi-Fi-Highway→」のリリース決定
アニメ 07/15 18:00
2017年07月14日(金)
「時間の支配者」福山潤のサイン入りポスター当たる、本日放送の2話カットも
コミック 07/14 12:00
2017年06月27日(火)
声優・福山潤、最新アルバム『OWL』がオリコン初登場6位! 初週売上0.9万枚
アニメ 06/27 04:00
2017年06月18日(日)
「時間の支配者」上映会で福山潤や石川界人がトーク、新ビジュアルも公開
コミック 06/18 00:18
2017年05月19日(金)
声優・福山潤、NEWアルバム『OWL』のジャケ写&表題曲「OWL」のMVを公開
アニメ 05/19 18:00
2017年05月10日(水)
「時間の支配者」福山潤、石川界人、釘宮理恵登壇の上映会が新宿で
コミック 05/10 16:40
2017年03月26日(日)
『弱虫ペダルNEW GENERATION』、京伏の新1年生・岸神小鞠(cv.福山潤)初登場
アニメ 03/26 11:00
2017年03月13日(月)
声優・福山潤、ニューアルバムを2017年6月21日にリリース決定
アニメ 03/13 04:22
2017年02月20日(月)
TVアニメ『覆面系ノイズ』、追加キャストに小野大輔、高垣彩陽、福山潤
アニメ 02/20 10:12
アニメ「覆面系ノイズ」小野大輔、高垣彩陽、福山潤がイノハリメンバーに
コミック 02/20 10:00
2017年02月02日(木)
「青エク」トーク番組がAmazonで配信、初回には岡本信彦、福山潤、高垣彩陽
コミック 02/02 20:03
2016年12月29日(木)
声優・福山潤、1stシングル「KEEP GOING ON!」のジャケ写など全貌を公開
アニメ 12/29 02:38
2016年12月24日(土)
声優・福山潤、1stシングル「KEEP GOING ON!」よりMV(short ver)を公開
アニメ 12/24 09:07
2016年12月19日(月)
時間喰らう悪魔との戦い描く「時間の支配者」アニメ化！福山潤、石川界人出演
コミック 12/19 17:39
2016年11月27日(日)
「コードギアス」10周年を福山潤らが祝福「これから先の10年も愛して」
コミック 11/27 23:51
2016年11月26日(土)
声優・福山潤、ファーストシングル「KEEP GOING ON!」を来年2月にリリース
アニメ 11/26 20:00
2016年11月20日(日)
「暗殺教室」舞台挨拶に松井優征サプライズ登場「暗殺教室で1番泣いた」
コミック 11/20 15:12
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