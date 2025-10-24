＜応募〆: 2025/11/14＞【3名様】アートと遊び心が融合！Budweiser × HAROSHIコラボ缶6本セットをプレゼント！
Budweiser × HAROSHI 限定コラボ缶プレゼント企画
世界85ヵ国で愛飲されるプレミアムラガービールブランド「Budweiser（バドワイザー）」が、現代アートシーンで注目を集めるアーティスト・HAROSHI氏とコラボレーション！
味わいだけでなく、自由で楽しい瞬間・体験を届けるブランドとして、アートとカルチャーを融合させた限定パッケージ「踊る、HAROSHI缶！」を2025年7月18日より全国展開しています。
■“苦いだけが、ビールじゃない。”を体現する、遊び心あふれる限定缶
今回のコラボレーションは、Budweiserが掲げる新タグライン「苦いだけが、ビールじゃない。」の世界観と、HAROSHI氏のスローガン「PMA＝Positive Mental Attitude（どんなときも前向きに）」が共鳴し、カルチャーへのリスペクトを軸に実現しました。
HAROSHI氏は「ビール缶を手に取ったときに笑顔になることは意外と少ない」という気づきから、平成初期のビール缶玩具が踊る姿に着想を得て、遊び心と“くだらなさ”をオマージュしたデザインを考案。
缶を手に取った瞬間に純粋な楽しさが伝わる、まさに“踊る”パッケージが誕生しました。
キービジュアルには、ストリートスケーターの西宮ジョシュア氏、アーティストの空山基氏、ラッパーの般若氏、BREAKFAST CLUB Tokyoオーナーの塩井るり氏が登場。
それぞれが自由で楽しい瞬間を体現しています。
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！
今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして、Budweiser × HAROSHIコラボ缶を含む「Budweiser 缶ビール（330ml）」4本とノンアルコールビールの「Budweiser ZERO 缶ビール（350ml）」2本の合計6本セットを3名様にプレゼントいたします！
アートとカルチャーが融合した特別なビールで、自由で楽しいひとときをぜひ体感してください。
プレゼント内容
|商品名
|
Budweiser 缶ビール（330ml）
Budweiser ZERO 缶ビール（350ml）
人数
3名様
|価格
|オープン価格
商品
Budweiser 缶ビール（330ml）４本
Budweiser ZERO 缶ビール（350ml）２本
６本セット
キャンペーン名
|
「2025マイナビニュース読者プレゼント10月第2弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
