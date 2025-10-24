＜応募〆: 2025/11/14＞【3名様】アートと遊び心が融合！Budweiser × HAROSHIコラボ缶6本セットをプレゼント！

Budweiser × HAROSHI 限定コラボ缶プレゼント企画



世界85ヵ国で愛飲されるプレミアムラガービールブランド「Budweiser（バドワイザー）」が、現代アートシーンで注目を集めるアーティスト・HAROSHI氏とコラボレーション！

味わいだけでなく、自由で楽しい瞬間・体験を届けるブランドとして、アートとカルチャーを融合させた限定パッケージ「踊る、HAROSHI缶！」を2025年7月18日より全国展開しています。



■“苦いだけが、ビールじゃない。”を体現する、遊び心あふれる限定缶

今回のコラボレーションは、Budweiserが掲げる新タグライン「苦いだけが、ビールじゃない。」の世界観と、HAROSHI氏のスローガン「PMA＝Positive Mental Attitude（どんなときも前向きに）」が共鳴し、カルチャーへのリスペクトを軸に実現しました。

HAROSHI氏は「ビール缶を手に取ったときに笑顔になることは意外と少ない」という気づきから、平成初期のビール缶玩具が踊る姿に着想を得て、遊び心と“くだらなさ”をオマージュしたデザインを考案。

缶を手に取った瞬間に純粋な楽しさが伝わる、まさに“踊る”パッケージが誕生しました。

キービジュアルには、ストリートスケーターの西宮ジョシュア氏、アーティストの空山基氏、ラッパーの般若氏、BREAKFAST CLUB Tokyoオーナーの塩井るり氏が登場。

それぞれが自由で楽しい瞬間を体現しています。



■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！

今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして、Budweiser × HAROSHIコラボ缶を含む「Budweiser 缶ビール（330ml）」4本とノンアルコールビールの「Budweiser ZERO 缶ビール（350ml）」2本の合計6本セットを3名様にプレゼントいたします！

アートとカルチャーが融合した特別なビールで、自由で楽しいひとときをぜひ体感してください。

プレゼント内容

商品名 Budweiser 缶ビール（330ml）

Budweiser ZERO 缶ビール（350ml）

人数 3名様 価格 オープン価格 商品 Budweiser 缶ビール（330ml）４本

Budweiser ZERO 缶ビール（350ml）２本

６本セット キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント10月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2025/11/14)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2025/11/14)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2025年11月14日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

アンハイザー・ブッシュ・インベブ ジャパン株式会社 商品問い合わせ窓口 0570-093-920

平日：9:00～17:00 定休日：土・日曜祭日

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供:アンハイザー・ブッシュ・インベブ ジャパン株式会社)