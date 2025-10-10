＜応募〆: 2025/10/24＞【1組2名様】映画館で伝説LIVEを体感！「中島みゆき 劇場版 LIVEセレクション2」鑑賞券をプレゼント

「中島みゆき 劇場版 LIVE セレクション 2」プレゼント企画



私たちが生きるこの時代には、中島みゆきの、歌がある—— 2026年1月2日(金)、中島みゆき 劇場版 LIVE セレクション 2が全国の映画館で公開決定！

■“魂を震わす歌声”×“映画館の臨場感”で心にご褒美

「中島みゆき 劇場版 LIVE セレクション 2」は、2022〜2024年に公開された劇場版3作品を一挙上映する特別企画。

「地上の星」「糸」「空と君のあいだに」「時代」「ファイト！」「銀の龍の背に乗って」「宙 船(そらふね)」「浅い眠り」「旅人の歌」「誕生」「ヘッドライト・テールライト」「麦の唄」「俱(とも)に」など、中島みゆきの名曲が、5.1chサラウンドの迫力で映画館のスクリーンに甦ります。

まるで最前列にいるような臨場感で、観る者の心を震わせるライブ体験をぜひ映画館で。

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！

今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「中島みゆき 劇場版 LIVE セレクション 2」劇場鑑賞券（ムビチケカード）を1組2名様にプレゼントいたします！

中島みゆきの歌が紡ぐ、時代を超えたメッセージと感動を、この機会にぜひ体感してください。

プレゼント内容

商品名 「中島みゆき 劇場版 LIVE セレクション 2」ムビチケカード

人数 1組2名様 価格 前売:3,000 円(税込)

当日:3,300 円(税込) 商品 公開劇場：2026年1月2日(金)全国映画館にてロードショー

※前売券は 2025年10月24日(金)発売開始

※ムビチケ1枚につき「中島みゆき 劇場版 LIVE セレクション2」上映 3 作品の中から1作品のご鑑賞が可能です｜ キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント10月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2025/10/24)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2025/10/24)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2025年10月24日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

商品についてのお問合せ先：pr@maruyokogei.co.jp

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

(配給:ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス)

©2026YAMAHA MUSIC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC.