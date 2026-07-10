＜応募〆: 2026/7/24＞【3名様】紀文×RF1コラボ第2弾記念！「The SURIMI」QUOカード（1,000円分）をプレゼント

紀文×RF1コラボ記念 QUOカードプレゼント企画

紀文食品では、今年3月に株式会社ロック・フィールドが運営する惣菜店「RF1（アール・エフ・ワン）」とのコラボレーションメニューを実施し、好評を得てきました。

この反響を受け、紀文×RF1コラボレーションの第2弾が全国の「RF1」にて開催されます。

今回、このコラボレーション企画の実施を記念して、 マイナビニュース読者の皆さまへ「The SURIMI」オリジナルQUOカードをプレゼントします。

■紀文×RF1 コラボレーション第2弾について

本コラボレーションでは、紀文食品のスリミ製品を使用したメニューを展開。

7月16日から8月5日までは、紀文の「はんぺん」を使用したフライメニュー、

7月23日から8月5日までは、紀文のカニカマ商品「The SURIMI」を使用した、夏にぴったりのサラダメニューが登場します。

販売予定メニューは以下の3商品です。

紀文「はんぺん」と枝豆のふんわり揚げは、はんぺんと魚介のすり身、枝豆を組み合わせたフライメニューです。 ふんわりとした食感に加え、枝豆の食感や大葉の香りも楽しめる商品となっています。

別添の天だしと一緒にお召し上がりください。

「The SURIMI」と切干大根のタイ風サラダは、タイ東北部イサーン地方の伝統料理「ソムタム」の味わいをイメージし、切干大根をナンプラーやレモン果汁、酢でさっぱりと仕上げたサラダです。

旨味のある「The SURIMI」に、揚げごぼうやセロリ、キュウリなどを合わせ、さまざまな食感が楽しめる一品です。

ラー油香る「The SURIMI」とマカロニのサラダは、“食べるラー油”に漬けた「The SURIMI」とマカロニを組み合わせたサラダです。

サワークリームを加えたマヨネーズで和え、さっぱりとした味わいに仕上げられています。

※一部店舗で掲載商品の取り扱いがない場合があります。また、売り切れの際はご容赦ください。



■「SURIMI」の魅力を新しい食シーンへ

紀文食品は、世界で親しまれてきた「SURIMI（すり身）」のおいしさと魅力を、次世代へ伝えていくことを大切にしてきました。

一方、ロック・フィールドは「自然の恵みである素材のチカラを大切にする姿勢」を軸に、多彩なメニュー開発を続けています。

両社の想いが重なることで、スリミ製品に触れるきっかけをつくり、新たな食シーンの提案を目指しています。

■惣菜売場から広がるコラボレーション

家庭で親しまれてきた紀文の製品と、「RF1」の惣菜づくりが融合する今回の企画。

惣菜という身近な形でスリミ製品を楽しめる点も、本コラボレーションの魅力のひとつです。



■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回は、紀文×RF1コラボレーション第2弾の開催を記念して、「The SURIMI」QUOカード（1,000円分）を3名様にプレゼントします。

この機会に、紀文とRF1が提案するスリミ製品の新たな魅力に、ぜひ注目してみてください。

プレゼント内容

商品名 「The SURIMI」QUOカード（1,000円分）

人数 3名様 価格 1,000円(税込み）相当 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント7月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/7/24)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/7/24)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年7月24日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

株式会社紀文食品お客様相談室 フリーダイヤル

0120-012-778（平日9：00～17：00）

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社紀文食品)