＜応募〆: 2025/10/24＞【6名様】マルサンアイの「豆乳で手軽に栄養補給！」人気シリーズ3種12本をセットにしてを6名様にプレゼント

「1日分の栄養が手軽に摂れる豆乳飲料」プレゼント企画



不足しがちな栄養素を、毎日おいしく手軽に摂れる豆乳飲料シリーズに、新商品「1日分のカルシウム＆ビタミンD 豆乳飲料 バナナ」が登場！

豆乳で手軽においしくで手軽においしく、無理なく続けられる栄養補給”をコンセプトに、カルシウム・ビタミンD・鉄分・食物繊維といった栄養素をサポートする3種のラインアップがそろいました。

今回は、マイナビニュース読者限定で、各種4本ずつの12本をセットにして6名様にプレゼントいたします！

■“おいしさ×栄養機能”で毎日の健康習慣をサポート

今回プレゼントする3種類の豆乳は、栄養機能食品としての役割を果たしながら、毎日続けやすい味わいにもこだわった商品です。

朝食や間食、仕事の合間など、ライフスタイルに合わせて手軽に栄養をチャージできるのが魅力

■【新発売】1日分のカルシウム＆ビタミンD 豆乳飲料 バナナ 200ml

2025年9月1日（月）より全国発売された新商品。

1本で1日分（※）のカルシウムとビタミンDを摂取できる豆乳飲料です。

ベーシックなフレーバーとして人気のバナナを採用し、自然な甘みと香りが広がるすっきりとした味わいに仕上げました。甘さ控えめで毎日飲んでも飽きにくく、続けやすいのが特長です。

■1日分の鉄分 豆乳飲料 プルーンmix 200ml

鉄分不足が気になる方におすすめの、栄養機能食品（鉄）の豆乳飲料。

プルーン、りんご、ぶどう果汁をミックスし、甘酸っぱく爽やかな味わいで、毎日おいしく続けられます。

■1食分の食物繊維 豆乳飲料 きなこ 200ml

1食分（※）の食物繊維を手軽に摂れる豆乳飲料。

きなこの香ばしさとやさしい甘さが絶妙にマッチし、ほっとする味わいに仕上がっています。 食物繊維を意識したい方にぴったりの1本です。

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！

今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「1日分のカルシウム＆ビタミンD 豆乳飲料 バナナ 200ml」、「1日分の鉄分 豆乳飲料 プルーンmix 200ml」、「1食分の食物繊維 豆乳飲料 きなこ 200ml」を各種4本ずつのセットを【6名様】にプレゼント！

おいしく手軽に、毎日の栄養習慣をはじめてみませんか？

※「1日分」「1食分」は栄養素等表示基準値に基づく



プレゼント内容

商品名 「1日分のカルシウム＆ビタミンD 豆乳飲料 バナナ 200ml」

「1日分の鉄分 豆乳飲料 プルーンmix 200ml」

「1食分の食物繊維 豆乳飲料 きなこ 200ml」

人数 6名様 価格 各種118円（税別） 商品 セット内容

「1日分のカルシウム＆ビタミンD 豆乳飲料 バナナ 200ml」：4本

「1日分の鉄分 豆乳飲料 プルーンmix 200ml」：4本

「1食分の食物繊維 豆乳飲料 きなこ 200ml」：4本

合計12本 キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント10月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2025/10/24)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2025/10/24)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2025年10月24日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

マルサンアイ株式会社 商品お問い合わせ窓口：0120-92-2503

受付時間9:00～17:00（土日祝日、休業日を除く）

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供:マルサンアイ株式会社)