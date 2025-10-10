＜応募〆: 2025/10/24＞【3名様】「剃る前にも、肌を守る」新習慣を体感！Veet ミラキュラスオイルを3名様にプレゼント
「Veet ミラキュラスオイル」プレゼント企画
世界No.1※1・日本No.1※2除脱毛ブランド「Veet（ヴィート）」から、シェービング前にも使える新発想のボディオイル『ヴィート ミラキュラスオイル』が2025年9月29日に全国発売！
99.7%天然由来オイル※3を配合し、肌を守りながら、なめらかな剃り心地としっとり保湿を叶えます。
■“シェービング前にも使える”新発想のボディオイルで肌にご褒美
『ヴィート ミラキュラスオイル』は、カミソリによるシェービング前に使用することで、刃の滑りをなめらかにし、摩擦から肌を保護。
従来の「アフターケア」では防ぎきれなかったシェービング中のダメージからも肌を守ります。
さらに、シェービング後の肌をうるおいで満たし、二度塗りせずとも保湿状態をキープ。顔にも身体にも使える全身対応※4で、毎日のケアをスマートに。 Veetが実施した調査※5では、シェービング後に毎回保湿をしている人は42％にとどまり、66％が肌の乾燥を気にしているという結果に。
そんな肌悩みに応える新カテゴリーのプレケアオイルとして、日々の美容習慣に新しい選択肢を提案します。
■99.7%天然由来オイル配合で、やさしく包み込む
アーモンドオイル、シアバター、アルガンオイルなど、植物由来の保湿成分を贅沢にブレンド。
透明なオイルだから肌を見ながら剃ることができ、顔からボディまで全身※4に使用可能。 華やかなオリエンタル・フローラル・フルーティーの香りで、シェービングタイムを快適に演出します。
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！
今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして『ヴィート ミラキュラスオイル』を3名様にプレゼント！
「剃る前にも。肌を守る」という新しい美容習慣を、この機会にぜひ体感してください。
※1 NielsenIQ調べ 除脱毛カテゴリー 世界売上No.1ブランド（2024年1月～12月）
※2 インテージSRI+調べ 除脱毛カテゴリー 日本売上No.1ブランド（2024年1月～12月）
※3 保湿成分。自然由来指数99.7%（ISO16128に基づく）
※4 粘膜を除く。顔・ボディの使用は、使用上の注意を守ってください。
※5 Veet調査2025年8月実施 10代~70代女性 n= 2,017
プレゼント内容
|商品名
|
「ヴィート ミラキュラスオイル」
|人数
|3名様
|価格
|オープン価格
|商品
|容量：100mL
原産国：フランス
|キャンペーン名
|
「2025マイナビニュース読者プレゼント10月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2025/10/24)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2025/10/24)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2025年10月24日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
ヴィート 商品お問い合わせ窓口： 0120-079-991
※通話料無料
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。
(提供:レキットベンキーザー・ジャパン株式会社)