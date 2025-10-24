＜応募〆: 2025/11/14＞【1名様】じんわり温もり体験！サーモスの温活アイテム「&ONDO」ルームソックス＆ハラマキセットをプレゼント！
「&ONDO（アンドオンド）」プレゼント企画
魔法びんのパイオニア・サーモスが、温度の新しい可能性に挑戦！
カラダの熱を蓄え、保温する温活アイテム「&ONDO（アンドオンド）」シリーズが登場しました。
■“魔法びん発想”で、じんわり温もり体験
「&ONDO」は、サーモスが長年培ってきた“おいしい温度”の知見を活かし、外側からの温度の悩みに寄り添うことで生まれた新しい温活ブランドです。
ラインナップには、足元をやさしく包み込むルームソックスや、着けていないような軽やかさでお腹まわりを温めるハラマキなど、日常のさまざまなシーンにフィットするアイテムが揃っています。
■起毛であったかルームソックス
毛足の長い極起毛が空気層を作り、足先の体温をしっかりキャッチ。
足首より上は締め付け感の少ないリラックスリブ仕様で、ゆったりとした履き心地。
リブ部分は伸ばしても、足首でたわませてもOKな2WAYスタイルで、気分に合わせて楽しめます。
体温をキャッチして保温する「極起毛」素材を採用し、まるで魔法びんのようにじんわりとした温もりをキープ。
寒さが気になる季節も、心地よいぬくもりに包まれて、リラックスした時間を過ごせます。
■微起毛あったかハラマキ ゆったりサイズ
上下に縫い目がないシームレス設計で、まるで着けていないような心地よさ。
肌に触れる面は微起毛で、お腹や腰をじんわりと温めます。
薄手の生地で着ぶくれせず、インナーとしても使いやすいのが魅力です。
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！
今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「&ONDO」シリーズの人気アイテム「起毛であったかルームソックス」と「微起毛あったかハラマキ ゆったりサイズ」をセットで1名様にプレゼント！
寒さが本格化するこれからの季節に向けて、温活アイテムで心も体もぽかぽかに。ぜひこの機会に体感してください。
プレゼント内容
|商品名
|
起毛であったかルームソックス
微起毛あったかハラマキ ゆったりサイズ
|人数
|1名様
|価格
|起毛であったかルームソックス1,760円 (税込)
微起毛あったかハラマキ ゆったりサイズ2,970円 (税込)
|商品
|あったかルームソックス（ミドル丈）)
サイズ：22-25cm
微起毛あったかハラマキ ゆったりサイズ
サイズ：ウエスト 75～95cm
※色はお選びいただけません。
|キャンペーン名
|
「2025マイナビニュース読者プレゼント10月第2弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2025/11/14)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
応募締め切り
2025年11月14日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
サーモスお客様相談室 TEL(ナビダイヤル):0570-066-966
(提供:サーモス株式会社)