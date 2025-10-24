＜応募〆: 2025/11/14＞【3名様】毎日の健康習慣に！「綾鷹 濃い緑茶」大容量2Lボトル6本をプレゼント

「綾鷹 濃い緑茶」2L PETボトル プレゼント企画



創業450年の歴史を誇る京都・宇治の老舗茶舗「上林春松本店」の協力のもと開発された緑茶ブランド「綾鷹」から、内臓脂肪と皮下脂肪を減らす機能性表示食品「綾鷹 濃い緑茶」の2L PETボトルサイズが、2025年10月6日（月）より全国で新発売！

茶カテキンの力で、日々の健康習慣をサポートしながら、家族みんなで楽しめる大容量サイズが登場しました。



■“茶カテキン”×“本格的な味わい”で、毎日の健康とおいしさを両立

「綾鷹 濃い緑茶」は、内臓脂肪と皮下脂肪を減らす機能が報告されている茶カテキンを含む機能性表示食品です。

2025年5月には、濃い味わいながらも飲みやすいバランスに改良。

さらに、650ml PETサイズへのリニューアルを経て、今回ついに待望の2Lサイズが登場しました。

消費者調査でも、綾鷹 濃い緑茶の飲用者は通常の綾鷹よりも飲用量が多く、習慣的に飲まれている傾向が判明。

家庭での常備用や食卓でのシェアにもぴったりな大容量サイズで、より多くの方に健康とおいしさを届けます。



■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！

今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「綾鷹 濃い緑茶」2L PETボトルサイズを6本1セットにして3名様にプレゼント！

毎日の食事やリラックスタイムに、茶カテキンの力で健康をサポートする「綾鷹 濃い緑茶」をぜひご体感ください。

