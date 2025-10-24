＜応募〆: 2025/11/14＞【3名様】毎日の健康習慣に！「綾鷹 濃い緑茶」大容量2Lボトル6本をプレゼント
「綾鷹 濃い緑茶」2L PETボトル プレゼント企画
創業450年の歴史を誇る京都・宇治の老舗茶舗「上林春松本店」の協力のもと開発された緑茶ブランド「綾鷹」から、内臓脂肪と皮下脂肪を減らす機能性表示食品「綾鷹 濃い緑茶」の2L PETボトルサイズが、2025年10月6日（月）より全国で新発売！
茶カテキンの力で、日々の健康習慣をサポートしながら、家族みんなで楽しめる大容量サイズが登場しました。
■“茶カテキン”×“本格的な味わい”で、毎日の健康とおいしさを両立
「綾鷹 濃い緑茶」は、内臓脂肪と皮下脂肪を減らす機能が報告されている茶カテキンを含む機能性表示食品です。
2025年5月には、濃い味わいながらも飲みやすいバランスに改良。
さらに、650ml PETサイズへのリニューアルを経て、今回ついに待望の2Lサイズが登場しました。
消費者調査でも、綾鷹 濃い緑茶の飲用者は通常の綾鷹よりも飲用量が多く、習慣的に飲まれている傾向が判明。
家庭での常備用や食卓でのシェアにもぴったりな大容量サイズで、より多くの方に健康とおいしさを届けます。
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！
今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「綾鷹 濃い緑茶」2L PETボトルサイズを6本1セットにして3名様にプレゼント！
毎日の食事やリラックスタイムに、茶カテキンの力で健康をサポートする「綾鷹 濃い緑茶」をぜひご体感ください。
プレゼント内容
|商品名
|
「綾鷹 濃い緑茶」
|人数
|3名様
|メーカー希望小売価格
|411円（税別）
|商品
|容量：2L PETボトル
1セット：6本
|キャンペーン名
|
「2025マイナビニュース読者プレゼント10月第2弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2025/11/14)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2025/11/14)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2025年11月14日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
日本コカ･コーラお客様相談室 TEL:0120-308-509
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。
(提供:日本コカ･コーラ株式会社)