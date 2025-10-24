ファミリーマートは10月28日から、「ファミマがチョコだらけ!」キャンペーンを全国のファミリーマートで開催する。

チョコスイーツの祭典を今年も開催

同キャンペーンは、デザートやパン、アイス、お菓子、ドリンクなど、複数の商品カテゴリーを横断した"チョコスイーツづくし"な企画。昨年10月に第1弾が開催され、期間内で累計販売数850万食を突破するなど好評を博した。

今回は、「ひとくちで3度しあわせ」をテーマに、手作りデザート、アイス、菓子などカテゴリーを横断した全11種類のスイーツを展開する。

「濃厚ショコラドームケーキ」(395円)は、ガトーショコラ生地の上にチョコホイップを円状に絞り、真ん中にチョコガナッシュを絞った土台に、マーブル模様が特徴的なドーム型のチョコムースを乗せた。ムースの中にはとろ～り濃厚なチョコソースが入っている。

「クリスピーチョコサンド」(298円)は、中心にほんのりビターな味わいのチョコソースが入ったチョコクリームをパリっと食感のチョココーティングで覆い、サクっと食感のビスケット生地でサンドした。

「濃厚ショコラロール」(320円)は、第1弾で想定以上の売れ行きからレギュラー展開商品となるほど反響を集めた商品。さらにチョコ感をアップさせ、リニューアルした。新たになめらかなチョコソースを加えることで、チョコづくしの贅沢感をより楽しめる仕立てとなっている。

「ショコラミルクレープ(生チョコレート使用)」(358円)は、チョコクレープ生地に、生チョコを使用したくちどけのよいチョコホイップクリームを重ねたショコラミルクレープ。中層には、パリッと食感チョコが入っており、一口ごとに異なる食感を楽しめる一品。

「ミルフィーユトリプルショコラ(2本入)」(348円)は、サクサクのパイ生地に、ミルクチョコとホワイトチョコの2層のクリームを重ね、クーベルチュール規格のダークチョコでコーティングした。素材の違いが織りなす、上品な味わいが楽しめるスイーツ。

「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」(198円)は、ココア生地のクロワッサンドーナツに、チョコクリームとチョコホイップをサンドした商品。表面をチョコでコーティングし、キャラメルクランチとキャンディングアーモンドをトッピングした。

「チョコマカロンクロワッサン」(198円)は、チョコクリームとチョコダイスを巻き込んだクロワッサンに、チョコマカロン生地を絞って焼き上げた。サクッとした食感とチョコの味わいが楽しめるスイーツパン。(沖縄県では仕様と価格が異なる)

「チョコクリームinトリプルチョコマドレーヌ」(230円)は、しっとりとした2層のチョコ生地、なめらかなチョコクリーム、食感のアクセントにキューブチョコを組み合わせた、濃厚な味わいが楽しめるマドレーヌ。

「ラズベリー香るトリプルチョコタルト」(248円)は、チョコタルトに、ラズベリー香るチョコ生地とキューブチョコを加え、甘酸っぱいラズベリーソースをかけて焼き上げたタルト。チョコの濃厚さとラズベリーの甘酸っぱい爽やかさが加わった、見た目も味わいも楽しい一品。

「濃厚チョコアイスバー～チョコソース入り～」(258円)は、濃厚なチョコアイスの中に、ビターなチョコソースを閉じ込め、チョコクランチ入りチョコレートでコーティングした。チョコの味わいや食感も楽しめる贅沢なアイスバー。

「チョコレートドリンク」(278円)は、3種の異なるチョコレートをバランスよくブレンドし、奥深い味わいに仕上げたチョコレートドリンク。スイート・ホワイト・ルビー、それぞれの個性が重なり合い、ひと口ごとに広がる。

「ファミマルSweets」を買うと30円引きクーポンがもらえる

期間中に「ファミマルSweets」のマークがついた手づくりデザート・半生菓子を購入すると、いずれか1品に次回使用できる30円引きレシートクーポンがもらえる。発券期間は10月28日～11月10日、使用期間は10月28日午前7時～11月17日まで。

「ファミマがチョコだらけ!」クーポンを配信

ファミマがチョコだらけ!の商品に利用できる20円引きクーポンを、「スマートニュース」「LINEクーポン」で配信する。キャンペーン期間およびクーポン利用期間は10月28日～11月17日まで。