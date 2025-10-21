ファミリーマートは10月21日、「ファミマ ワンダフルフェア」と題し、犬にちなんだ商品5種類を全国のファミリーマートで発売する。さらに、10月31日より「しばんばん」グッズも発売する。

ファミマ ワンダフルフェア

「犬の日」にあわせ、犬にちなんだ商品が大集合

11月1日は「ワン(1)ワン(1)ワン(1)」という犬の鳴き声にちなみ、ペットフード協会が制定した「犬の日」。犬に関する知識を深めるとともに、犬をかわいがることが目的とされている。ファミリーマートでも犬の日にむけ、犬にちなんだ商品を発売する。人気キャラクターの「しばんばん」、「むちころばんばん」とのコラボレーション商品を含む、おやつ全5種類をラインアップした。

「しばんばんのおまんじゅうミルクあん入り(2個入)」(190円)は、しばんばんの顔をかたどったおまんじゅう。やさしい甘さのミルクあんをいれた。オリジナルパッケージは全2種類。

「しばんばん キャラもっち」(238円)は、しばんばんのかわいいイラストが描かれたもちもちの生地にカスタードクリームを入れた商品。本体に描かれたイラストは全6種、オリジナルシール(全10種)1枚付き。

「むちころばんばんグミ」(213円)は、むちころばんばんをイメージしたむちっと食感のころっとしたキューブグミ。ジンジャーエール味、オレンジソーダ味、コーラ味の３種の味わいが楽しめる。色もむちころばんばんの配色を表現した2色を組み合わせている。オリジナルパッケージは全2種類。

ハード食感グミ「カンデミーナ」が、かわいい犬の形のグミ「ワンワンデミーナ」(216円)として登場する。グレープ×マスカットの、ワンワンダフルーツソーダ味。グミの形は全11(ワンワン)種類で、パッケージは全5種類となる。

「ハチ公ソースせんべい」(151円)は、昭和21年から作り続けられている、フルーティーな味わいの渋谷名物ハチ公ソースで味付けしたしっとり食感のソースせんべい。

ファミリーマート限定「しばんばん」グッズも発売

限定グッズは10月31日より発売され、なくなり次第終了となる。取扱い店舗の情報は10月30日17時に同社HPで公開される。

「しばんばん オリジナルアクリルキーホルダー」(825円)は、パズルのピースをイメージしたデザインのアクリルキーホルダー。なお、パズルはあくまでモチーフとしてのデザインのため、実際にパーツ同士がぴったりとはまる仕様ではない。

「しばんばん オリジナルエコバッグ」(1,980円)は、コンパクトにまとめられる、持ち運びにも便利なエコバッグ。A柄はファミリーマート限定オリジナル描き下ろしイラストを使用している。B柄は、好評につき昨年展開した商品の再販売となる。