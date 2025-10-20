ファミリーマートは10月21日、ファミマの中華まんから、安食雄二シェフ監修「紅茶香るアップルフロマージュ」(200円)を全国のファミリーマートで発売する。

安食シェフ初監修のホットスイーツが登場

同社では2024年10月に、パティシエ安食雄二シェフ監修第1弾として、定番のパンをスイーツと融合させた新シリーズ「感動!スイーツパン」全3種類を発売し、2025年9月には第2弾として、パン・デザート・焼き菓子全6種類を発売し、好評を博した。

今回第3弾として、安食シェフの監修商品としては初となるホットスイーツを発売する。中具は、食感を残したりんごのコンポートに、北海道産のクリームチーズをあわせることで、甘みの中にもコクと酸味がアクセントとなる味わいに仕立てた。生地には紅茶エキスパウダーを練りこみ、紅茶の風味が香る仕立てに。ほのかに塩味のある生地にすることで、りんごのコンポートの甘さをより感じられる、中華まんではなく、ホットスイーツとして楽しめる。

「りんごのコンポートとクリームチーズの相性は言うまでもありません! 食感が残るように煮たりんごの酸味をクリームチーズの乳風味が包み込みます! アッサム種の紅茶の香りが最後に鼻に抜ける! 是非本格パティスリーの味わいをお楽しみください」(安食雄二シェフ)