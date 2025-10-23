ファミリーマートは10月21日、プライベートブランド「ファミマルPREMIUM」から「しみこみショコラいちご」(348円)を全国のファミリートでリニューアル発売した。

「しみこみショコラいちご」がリニューアル

ファミマルPREMIUMでは、原産地など厳選した素材へのこだわりと、厳しい社内基準をクリアした商品を展開している。今回リニューアルしたしみこみショコラいちごは、サクっとした甘ずっぱいフリーズドライのいちごから、すっきりとした甘みのホワイトチョコがじゅわっととろける新食感のフルーツショコラ。今回、美味しさはそのままに、食べやすいサイズにリニューアルした。

「ファミマルPREMIUM」売上ランキングを発表

2025年10月に発売されたファミマルPREMIUMの新商品・リニューアル商品(おむすび除く)の売上ランキング(2025年10月14日～10月16日)も発表された。1位は「ゲイシャコーヒー」(248円)、2位「和匠の一品 あずき最中」(308円)、3位「ワッフルコーン贅沢ミルク」(378円)という結果になった。

SNSでの口コミが続々

同社はファミマル4周年を迎えるにあたり、ファミマルPREMIUMの新商品4種とリニューアル商品4種の全8種類を発売している。パウチ惣菜売れ筋NO.1の豚角煮を、ほろっと感を出すため、お肉と製造時の調理法をこだわりプレミアム化した新商品「じっくり煮込んだ 極ほろっ豚角煮」(435円)や、さらに美味しくリニューアルした「じゅわっと肉汁 国産豚の大焼売」(397円)、フランス産発酵バターを製品中31%使用した新商品「贅沢バタークッキー」(358円)など、惣菜や冷凍食品からスイーツやドリンクまで幅広くラインアップしている。SNS上でも「いつかは飲んでみたいと思ってた憧れのゲイシャコーヒーがこんな形で飲めるとは」や「あずき最中、こってりミルクアイスがおいし〜!」「贅沢バタークッキーめっちゃ美味しかった」といった反響が寄せられている。