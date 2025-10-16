バンダイスピリッツは、『ウルトラマンサーガ』より「S.H.Figuarts ハイパーゼットン(イマーゴ)」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年10月17日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年4月発送予定。

『ウルトラマンサーガ』より、「ハイパーゼットン(イマーゴ)」が飛行状態も再現できる仕様でS.H.Figuartsに登場。別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンサーガ」と組み合わせて映画の激闘が再現できる。

円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化。様々なポーズを取らせても破綻しないプロポーションで約160mmのサイズに落とし込みS.H.Figuarts化されている。

「ハイパーゼットン(イマーゴ)」のアクションのために必要な可動域を網羅。劇中の様々なポーズを再現できる。胴体内部には肩の引き出し機構を採用することで広い可動域を実現。さらに、肩アーマーパーツが上部にスライドするギミックを採用しており、腕を水平以上に上げることが可能となっている。また太腿のパーツは膝の曲げ伸ばしに追従して可動。様々なポージングでもパーツ同士の干渉を抑え、自由かつ「ハイパーゼットン(イマーゴ)」らしいボディラインを崩さない可動性能を実現している。

劇中で見せた飛行状態を再現できるパーツ一式が付属。羽を展開した姿をパーツの差し替えで再現することができる。

さらに、ボーナスパーツとして「ハイパーゼットンシザース再現用アタッチメント」が付属。「ハイパーゼットン(イマーゴ)」本体の腕部を取り外し、アタッチメントを介して別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンビクトリー」、「S.H.Figuarts ウルトラマンビクトリー(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.)」や「S.H.Figuarts ウルトラマンオーブトリニティ」などと組み合わせて「ハイパーゼットンシザース」を再現することもできる。

(C)円谷プロ