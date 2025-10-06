バンダイスピリッツは、『ウルトラマンサーガ』より「S.H.Figuarts ウルトラマンサーガ」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月6日16時より予約受付開始、2026年3月発送予定。

『ウルトラマンサーガ』より、「ウルトラマンゼロ」、「ウルトラマンダイナ」、「ウルトラマンコスモス」の心がひとつになった時に姿を現す光の戦士、「ウルトラマンサーガ」がS.H.Figuartsに登場。

円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化。様々なポーズを取らせても破綻しないプロポーションで、約150mmのサイズに落とし込みS.H.Figuarts化した。

「ウルトラマンサーガ」のアクションの為に必要な可動域を網羅し、劇中の様々なポーズを再現可能。胴体内部に肩の引き出し機構を採用したほか、肩を独立パーツにすることで、特徴的な肩パーツが干渉することなくダイナミックなポージングが可能になっている。

また、肘関節には新たな引き出しギミックを搭載しており、より深く肘を曲げることができる。さらに、腰部のデザインを活かしたパーツを分割することで腰部側面が脚部可動に合わせて上下に追従して可動。腹部から腰部、そして脚部へのつながりがより自然な印象でのポージングが可能となった。

「ウルトラマンサーガ」が劇中で使用する「サーガプラズマーエフェクトパーツ」及び「サーガカッターエフェクトパーツ」が付属。「ハイパーゼットン」との激闘をイメージしてディスプレイが可能となっている。

