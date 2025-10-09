StudioZは、円谷フィールズホールディングスのデジタル事業戦略子会社であるメタフィールドとの共同事業として、円谷プロダクション(以下、円谷プロ)監修のもと、スマートフォン向けアプリゲーム『ウルトラマン パズルシュワッチ!!(通称：パズシュワ)』のサービスを10月9日より正式に開始した。

また、サービス開始を記念して、ゲーム内「みんなでパズシュワキャンペーン」と、公式X「フォロー＆リポストキャンペーン」を開催する。

『ウルトラマン パズルシュワッチ!!』とは

『ウルトラマン パズルシュワッチ!!(通称：パズシュワ)』は、ウルトラマンシリーズの公式スマートフォン向けゲーム作品。ウルトラマンシリーズの持つ世界観を踏襲したグラフィックデザインのほか、誰でも簡単かつシンプルなパズルなど、シリーズのファンはもちろん、初めてウルトラマンシリーズに触れる方でも楽しく遊べる作品だ。

「みんなでパズシュワキャンペーン」開催

プレイヤー招待型企画「みんなでパズシュワキャンペーン」を開催中だ。本キャンペーンでは、キャンペーンコード「PUZZSHUWA」をゲーム内の専用入力画面に入力することで、登録者全員にダイヤ3,000個を即時プレゼントする。さらに、コードの累計入力数に応じて、全体報酬として追加のダイヤをプレゼント。応募の進捗状況や報酬の達成状況は、公式Xアカウントを通じて随時告知する。キャンペーン期間は2025年10月9日～11月30日 23：59まで。

登録者数とプレゼント内容は、10,000人達成でダイヤ1,000個、15,000人達成でダイヤ2,000個、30,000人達成でダイヤ2,500個、50,000人達成でダイヤ2,500個、70,000人達成でダイヤ5,000個、100,000人達成でダイヤ7,500個、150,000人達成でダイヤ10,000個。

フォロー＆リポストキャンペーン

また、 正式サービス開始を記念して、Apple Gift Card または Google Play ギフトカード(10,000円分)が抽選で30名様に当たるキャンペーンを実施する。公式X(@ultramanpzswj)をフォローし、キャンペーンの該当ポストをリポストすればよい。キャンペーン応募期間は、2025年10月31日23:59まで。

(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS / (C)Meta Field Inc. / (C)StudioZ Inc.