ミスタードーナツは、毎年好評の『ポン・デ・ショコラシリーズ』を今年はチョコレートを存分に楽しめるラインアップ全4種を10月29日から期間限定で発売する。

ミスタードーナツでは『いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ』のブランドスローガンのもと、皆様にとって、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、新しい出会いにワクワクするミスタードーナツを目指し取り組んでいる。 この度発売する『ポン・デ・ショコラシリーズ』は人気のもちもち食感のポン・デ・リング生地がショコラ風味となり、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味を隠し味に加えたことで、口の中に広がるチョコレートの香りを感じられる商品だ。

ポン・デ・ショコラ(テイクアウト183円イートイン 187円)は、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地にグレーズをコーティングした商品。もちもち食感のポン・デ・ショコラ生地にグレーズをコーティングした、ショコラの風味をシンプルに味わえる。

ポン・デ・ダブルショコラ(テイクアウト194円、イートイン198円)は、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地にチョコレートをコーティングした商品。もちもち食感のポン・デ・ショコラ生地にチョコレート。ショコラ好きの方には特におすすめだ。

ポン・デ・濃厚ショコラカスタード(テイクアウト237円、イートイン242円)は、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地に、カスタードのコクとチョコが香る濃厚なショコラカスタードクリームを絞り、チョコレートをコーティングした商品。仕上げにはチョコクランチがトッピングされている。

ポン・デ・生チョコショコラ(テイクアウト237円、イートイン242円)は、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地に、チョコレートをコーティングし、濃厚でくちどけのよい生チョコレートとホワイトチョコで仕上げた商品。