マクドナルドは、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきな味わいで好評の「チキチキン THE ガーリックペッパー」を 10月29日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。

「チキチキン THE ガーリックペッパー」

「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、2022年に初登場し、当初は「マック THE チキン」として親しまれてきた“2本入り”のチキンのサイドメニューである。昨年度からは、手軽に2本で楽しめる魅力をより伝えるために「チキチキン」へと名称を変更し、多くの好評があったことから、今年も期間限定で登場。

「チキチキン THE ガーリックペッパー」(290円〜)

粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みがきいた骨なし一枚肉を使用し、しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群の一品。ランチやディナーのお供としてはもちろん、小腹がすいた時の軽食にもぴったりの商品となっている。

また、昨年好評だった"夜マック”限定のおトクなセットも再登場。夕方5時から販売の「ポテナゲ」に、「チキチキン」が加わった「食べくらべポテナゲ大」(630円〜)「と「食べくらべポテナゲ特大」(990円〜)を、10月29日より期間限定で提供する。 「マックフライポテト」や「チキンマックナゲット」に加えて「チキチキン THE ガーリックペッパー」も一緒に味わえる、今だけの特別な食べくらべセットとなっている。

また、Xにてキャンペーン企画も実施中。詳しくは、公式HPに掲載している。