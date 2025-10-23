日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「ハロウィン9ピースバーレル」を10月29日から10月31日の3日間限定で販売する。

ハロウィン9ピースバーレル

家族や友人と楽しむハロウィンパーティーにぴったりの期間限定商品として、「ハロウィン9ピースバーレル」(2,290円)を用意。通常価格より500円おトクに楽しめる同商品は、10月29日からの3日間限定で販売する。

「ハロウィン9ピースバーレル」には、KFCの看板商品「オリジナルチキン」が9ピースも詰まっており、ボリューム満点。やわらかくふっくらとした「オリジナルチキン」は、11種類のハーブ＆スパイスで味付けし、専用の圧力釜で揚げることで、他では味わえないおいしさを実現している。

「オリジナルチキン」は5つの部位から成り、それぞれ異なる味わいと食感を楽しめる。しっかりとした食感の「サイ」、コラーゲン豊富で濃厚な「ウイング」、脂身が少なくやわらかな「キール」、あっさりしながら旨味の深い「リブ」、食べやすくジューシーな「ドラム」の5種。

また、10月22日からは、KFCネットオーダー限定で事前予約も受付開始。受け取り時の待ち時間を短縮し、スムーズな支払いが可能となっている。