フジテレビの動画配信サービス・FODでは、台湾のBLドラマ『印象 青春 Impression of Youth』(全9話)を、11月1日24時から独占見放題配信する。

『印象 青春 Impression of Youth』

監督は、『ロマンスは連載中』『華麗なる玉子様～スイート・リベンジ』『マーフィーの愛の法則』など、日本でも人気のある数々の台湾ドラマを手掛けてきたハオ・シンシャン。海と緑に囲まれた台湾の田舎町を舞台に、落ち着いた演出と美しい風景が魅力的な作品で、穏やかでありながら、時には激しく心揺さぶるラブシーンが展開される、静と動が調和した青春BLドラマだ。

絵に悩む美大生と、無邪気で絵を描くことが大好きな高校生が出会い、互いに影響を与えながら心を通わせていく。弟思いの兄と、妻を亡くしたカフェの店員という少し大人なサブカップルのストーリーも展開され、登場人物たちがそれぞれの思いや傷を抱えながら、愛や夢に向かって踏み出していく姿が描かれる。

■ストーリー

余行(ユー･シン)は美大の大学院4年生。実力はあるが、卒業制作で何度もやり直しを言い渡されている。高校の臨時講師として小さな村にやってきた余行は、民宿に飾られている1枚の絵に目を奪われる。それは、下宿先の許陸暉(シュー･ルーフイ)が描いた絵だった。許陸暉は美大を目指していた。心が動いた余行は、絵の指導をしてほしいという許陸暉の頼みを受け入れる。こうして師弟関係になった２人は、レッスンを進めるうちに心を通わせ合うようになるが…。

■第1話あらすじ「散々な出会い」

美大生の余行(ユー･シン)は、美術教師の欠員が出た高校で1か月間働きながら、卒業制作を進めることになる。余行は、バス停まで迎えに来た許陸暉(シュー･ルーフイ)のバイクに乗って民宿へ向かう。その途中、2人は思わぬアクシデントに見舞われ…。

【編集部MEMO】

FODでは、『看見愛(カンジエンアイ) ～See Your Love』『ヒジュラー 愛される魂』『You Are Mine』『Stay By My Side』『ラブリー・クリニック』『HIStory5』『正負之間～Plus ＆ Minus』『About Youth』『VIP Only』『奇蹟』『AntiReset』といった台湾作品を配信している。

(C)2025 “Impression of Youth” Partners All Rights Reserved.