テレビや配信サービスが生活の一部になった今、「ドラマ」は単なる娯楽を越えて、日々の感情や価値観に影響を与える存在に。総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、動画サービスはコロナ禍から増加し、テレビ局が提供するオンデマンド型の放送番組配信サービスの利用者は、2020年の22.2％から2024年は44.1％に伸長。近年は物価高や仕事のストレスなど生活上の負荷が増える中、ドラマを“心の整理”の時間として使う人も多く、SNSでは名台詞や登場人物の葛藤に対する共感の声も数多く投稿されている。

連載『ドラマあるある』では、視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間を4コマ漫画でコミカルに描いていく。サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

なぜ人は「夢じゃない」と確かめたくなるのか

今回取り上げるのは、恋愛ドラマでよく見かけるワンシーン。思いがけない出来事に直面した主人公が、自分の頬をつねって「夢じゃない」と確認する、あのリアクションだ。

視聴者としては「本当にそんなことする?」と感じつつも、どこかで見覚えのある演出として受け入れてしまう人も多いのではないだろうか。

人は予想外の出来事に直面すると、一瞬で状況を整理しきれず、「現実なのかどうか」を確かめようとすることがある。ドラマでは、その心理を分かりやすく伝えるために、痛みというシンプルな感覚が“現実確認”の手段として描かれてきた。

実際に頬をつねるかどうかは別として、驚いたときに「これ本当?」と感じる感覚自体は、多くの人が経験したことがあるはずだ。そうした普遍的な感情を、視覚的に分かりやすく表現したのがこの演出とも言える。

リアルとは少し違っていても、“分かりやすさ”と“共感”を優先した表現。それこそが、ドラマの中で長く使われ続けている理由なのかもしれない。

ドラマはこれからも、ストーリーを楽しむだけでなく、視聴者同士が気持ちを共有し、日常の価値観を見つめ直すきっかけをくれる存在であり続けるはず。配信やSNSの進化で、作品の楽しみ方はますます多様に広がっているが、今回の漫画をきっかけに、“ドラマあるある”も思い返してみると、日々の小さな感情や気づきが少し違った形で見えてくるかもしれない。