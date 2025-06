フジテレビの動画配信サービス・FODでは、台湾BLドラマ『看見愛(カンジエンアイ) ~See Your Love』を7月1日0時から独占見放題配信する。

この作品は、台湾BLドラマとしては驚異の大ヒットを記録した『奇蹟』『正負之間~Plus & Minus』『Be Loved in House 約・定~I Do』の制作陣が再結集し、2024年に制作されたもの。

24年10月23日から、出資者であるビデオマーケット、Rakuten TVでTVOD(都度課金動画視聴)先行配信を開始し、配信翌日にはRakuten TVの全ジャンルでデイリーランキング1位を獲得するなど、競合が多いBL作品というジャンル内にとどまらずその枠を超え、多くの視聴者から圧倒的な人気を博した。

台湾の公式Instagramはフォロワー2万人、日本の公式X(Twitter)もフォロワー3,000人を突破(25年6月現在)。25年1月8日に台湾で開催された有料最終話上映会には、ブラジルや中国など各国からも問い合わせが多数寄せられ、国内外でグローバルな注目を集めている。

サンパウロではジン・ユン、ライデン・リンの2人、台湾ではリン・ジアヨウ、エドウィン・リン、ナット・チェン、リー・ヨウ、エイミー・アイが加わり、7人によるファンミーティングが開催された。4月に東京で開催されたファンミーティングでは、ファン参加型のQ&A、5人によるドラマ再現コーナー、さらにグッズ抽選やフォトセッションなどで、イベントは盛況で幕を閉じた。

優しさに育まれた、聴覚障害を持つ青年・姜紹朋を、24年11月に「Asia Model Festival」でMODEL STAR AWARDを受賞したモデル兼俳優のジン・ユン、愛を知らない孤独を抱えた富豪の三代目・楊子翔を、洗練されたルックスで話題の若手俳優ライデン・リンが演じている。

富豪の三代目として生まれ、台湾にビジネスのためにやってきた楊子翔。厳格な父と優秀な兄のプレッシャーが大きく孤独な青年で、唯一秘書の成豊桀だけに心を許している。街で突然暴漢に襲われたところを助けてくれた青年姜紹朋を雇い、自分の面倒を看させることにする。姜紹朋は事故で耳が聞こえなくなり、就職に苦労していた。だが家族に愛されて育った姜紹朋は、楊子翔を疑いつつも、心配をさせまいと彼の仕事を受ける。成豊桀は、偶然出会った王信家に楊子翔と間違えられるが、彼が楊子翔を殺そうとしているのを知り、そのまま楊子翔になりすました。翌朝、酔って記憶のない王信家は、隣に寝ている成豊桀を見て驚き…。

【編集部MEMO】

FODでは、『ヒジュラー 愛される魂』『You Are Mine』『Stay By My Side』『ラブリー・クリニック』『HIStory5』『正負之間~Plus & Minus』『About Youth』『VIP Only』『奇蹟』『AntiReset』といった台湾作品を配信している。