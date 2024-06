フジテレビの動画配信サービス・FODでは、全4部作からなる台湾から誕生したオリジナルBLドラマ『VBLシリーズ』最後の作品『AntiReset』を、7月1日0時から全話一挙独占見放題配信する。

『AntiReset』は、大学教授×AIロボットで送るラブロマンス作品。何に対しても興味がない氷のように冷淡な大学教授が、人間の姿と感情を持つAIロボットに出逢い、初めて心を開いていく。

変化を受け入れられず、誰とも打ち解けず冷淡な大学教授チュー・イーピンを演じたのは、ウー・ピンチェン。そして彼の氷のような心を溶かしていく、チュー・イーピンの叔父の会社で開発中のAIロボット・恒9(ホンジウ)を演じたのは、ホアン・リーフォン。人間よりロボットを愛してしまった教授と、AIなのに人間への愛でバグを起こしてしまうほどのロボット…2人の切ない愛が描かれる。

アジアBLファンも注目の多様なジャンルの作品が集まった『VBLシリーズ』の最終作。総監修は、大ヒット台湾BLドラマ『We Best Love』シリーズ監修のツァイ・フェイチアオが務めている。

