フジテレビの動画配信サービス・FODでは、台湾の映画『ヒジュラー 愛される魂』を15日0時から独占見放題配信する。

『ヒジュラー 愛される魂』は、2018年に台湾で制作されたテレビ映画。監督は3作品総計で400万超の視聴再生回数を記録し、多くのファンを熱狂させた大ヒット作品『HIStoryシリーズ』のツァイ・ミージェ。脚本は、かつて『HIStory3 那一天~あの日~』で、ツァイ・ミージェとタッグを組んでいたシャオ・フイティンが手がける。

タイトルになっている“ヒジュラー”とは、インドやパキスタンなどの南アジアにおける、自分たちは男性でも女性でもないと考えてきた人たちのこと。昨今では、インドで第3の性として公認された。欧米圏でいうトランスジェンダーに近い人々を指す。

恋に消極的な女子高生のリウ・ワンティンは、通学中のバスで不審者に遭遇したところを、以前から気になっていたウェン・タンションに助けられる。そして、ひょんなことから親友のホー・シージェンも彼が好きだと発覚。結果的には、シージェンの許しも得てワンティンとタンションは恋人同士になった。しかし、ある事故がきっかけでワンティンは台湾を離れ、数年後、大学生になったタンションたちの前に現れたワンティンは以前とは別の姿になっていて…。

主人公の女性から男性の姿へと変貌を遂げるリウ・ワンティンという難しい役どころに挑戦したのは、2017年に日本映画『恋愛奇譚集』(17年)で主演を務めるなど、台湾、日本両国を股にかけ活躍する女優若手女優のヤオ・アイニン(ピピ)。リウ・ワンティンの高校時代の恋人のウェン・タンション役には、日台合作映画『青春18×2 君へと続く道』(24年)で主演に抜てきされるなど、その演技に定評がある俳優シュー・グァンハン。リウ・ワンティンの親友ホー・シージェン役は、邦題『管理人』(20年)などで主演を務めるリン・イージェン(ダイアン・リン)が演じている。

