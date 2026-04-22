ようやく出そろった今春ドラマの中でひときわ不思議な世界観の作品がある。

それは、つらい結婚生活を送る主婦と謎の料理人の恋を描いた『今夜、秘密のキッチンで』(フジテレビ系、毎週木曜22:00～)。夫のモラハラに苦しむ主婦を支える謎の料理人を高杉真宙が演じ、「実はすでに死んでいる幽霊だった」というファンタジーの設定も含め、話題を集めている。

その高杉が連ドラ初主演を飾り、しかも同じように料理をする役を演じたのが2015年放送の『明日もきっと、おいしいご飯～銀のスプーン～』(東海テレビ・フジ系、FODで配信中)。当時18歳は、52年の歴史を誇る東海テレビ制作昼ドラで男性単独最年少主演となる抜てきだった。

昼ドラファンの間で「隠れた傑作」「未来の主演俳優間違いなし」と言われた作品だけに、その魅力をドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。

帯ドラマだから描けた家族のあり方

東海テレビ制作の昼ドラと言えば「昼ドロ」と言われたように、1980年代の『愛の嵐』『華の嵐』などの嵐シリーズ、あるいは中島丈博が脚本を手がけた『真珠夫人』『牡丹と薔薇』などの過激な作風を思い浮かべる人が多いのではないか。

しかし、それは全214作の一部に過ぎず、さまざまなジャンルの作品が放送された。そして「昼ドロ」と並ぶもう1つのメインジャンルはハートフルなヒューマン作。『明日もきっと、おいしいご飯』は女手ひとつで育ててくれた母・恭子(富田靖子)の入院をきっかけに、弟・調(前田旺志郎)と妹・奏(田附未衣愛)のために料理を作るようになった早川律(高杉真宙)の奮闘や葛藤を描くホームドラマだった。

放送前から明かされていた情報を少しだけネタバレすると、第1話で恭子に悪性腫瘍が見つかり、第2話で律と恭子に血のつながりがないことが発覚する。これ以上ないほどのネガティブなスタートだが、それでも作品全体を包むムードは優しく温かい。

そんなムードが漂う最大の理由は、律の清々しい姿と恭子の笑顔。弟妹に今まで通りの生活を送らせようと料理をはじめ、その楽しさに目覚めていく律は誰もが応援したくなる主人公であり、彼を常に優しく包み込むような恭子の笑顔が視聴者を癒やしていた。

そんな律と育ての母・恭子。恭子と次男・調、長女・奏。律と生みの親。恭子の弟・圭介(小林博)、妻・みつ子(芳本美代子)と娘・環(岩田さゆり)。さらに律のアルバイト先「洋食みさき」の小川絹江(藤田弓子)、幼いころの律にそっくりな路加(山口祐輝)らを含めたさまざまな親子関係が描かれた。

血のつながり、やむを得ない事情、過去への後悔、それでもあふれ出る愛情、子どもなりの懸命な愛情表現……当作が親子関係をしっかり描けたのは、30分×5日×9週＝全45話の帯ドラマならではだろう。東海テレビ制作の昼ドラは当作終了の8か月後に終了したが、令和の今振り返ると、ドラマ好きにとって貴重な平日の楽しみだったと思わされる。

なかでも離婚、死別、再婚、同性婚、事実婚、養子縁組、ステップファミリーなど家族のあり方が多様化する中、「形はどうあれ大切なもの」を考えさせられ、涙なしでは見られない最終回は必見だ。