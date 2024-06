フジテレビの動画配信サービス・FODでは、台湾BLドラマ『奇蹟』を、7月1日0時から独占見放題配信する。

『奇蹟』は、台湾のオンライン書店「博客来」電子書籍部門で1か月にわたり売り上げ1位を記録し、「一番ドラマ化してほしいBL小説」に選ばれた大ヒット小説の映像化作品。「ヤクザ組織」と「学校」という一見相容れない正反対なものを組み合わせることによって生まれる刺激、化学反応とドラマ性が話題となった。また、今回製作を手掛けるのは大ヒットした台湾BLドラマ『Be Loved in House約・定~I Do』『正負之間~Plus & Minus』のチーム。脚本は人気BLドラマの脚本家と知られるリン・ペイユー(林珮瑜)が手がける。

電視金鐘奨新人賞受賞のルイス・ジャン(姜典)のほか、カイ・シュー(徐愷)、タロ・リン(林毓桐)、ナット・チェン(陳柏文)など、新世代の若手が主演を務め、『HIStory』シリーズなど台湾BLドラマの人気CPを演じるウェイン・ソン(宋偉恩)、ホアン・ジュンジー、アン・ジュンポン(安俊朋)など注目の俳優が多数出演する。

医学を志す高校生だったバイ・ゾンイー(白宗易/タロ・リン)は、ケガをして路上で倒れていたファン・ジョールイ(范哲睿/カイ・シュー)を助け、やむを得ず自分の家まで連れて行くことに。成り行きで同じ屋根の下で一緒に過ごすことになった2人だが、アルバイトをしながら学校に通い孤独だったゾンイーは、ファン・ジョールイがヤクザ組織・義雲盟のメンバーとは知らずに、共同生活を送る中で彼に惹かれていく。そしてゾンイーは、義雲盟のもめごとに巻き込まれ、自らジョールイの代りに罪をかぶり刑務所に入ることになる。

一方、義雲盟のメンバーアイ・ディー(艾迪/ルイス・ジャン)は、幼なじみで同じ義雲盟のチェン・イー(陳毅/ナット・チェン)に密かに思いを寄せているが、チェン・イーは義父でボスのチェン・ドンヤン(陳東揚/リアンジァー)を慕っており、アイ・ディーは報われない思いをずっと抱えていた。

4年後、運命は再度4人をめぐり合わせる。互いの幸せを取り戻すために、彼らは過去の過ちや後悔と向き合っていく。

【編集部MEMO】

