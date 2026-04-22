フジテレビの動画配信サービス・FODで、韓国BLドラマ『桃の花が咲きました』が、5月6日0時から全話一挙で独占見放題配信される。恋愛経験ゼロの主人公を巡って、タイプの異なる3人のイケメン男性が急接近する胸キュンBLロマンスコメディーだ。

同作は、27歳にして恋愛未経験のユ・ドハが主人公。ある日、身に覚えのない罪を着せられて不当に会社を解雇され、仕事も自信も失って途方に暮れる中、怪しげな占い師から「男を惑わす」運命にあると告げられる。するとその言葉をきっかけに、まるで運命が動き出したかのように、3人の男性たちが次々とドハに急接近していく。

ドハを取り巻くのは、それぞれ違った魅力を持つ3人。ドハの潔白を信じ、解雇後も落ち着いた包容力で支える元上司のチョン・ヨンサン、年下ながら恋愛経験豊富で、甘い言葉と大胆なアプローチで距離を縮めてくるヨン・ハラム、そして長年そばで喜怒哀楽を見守ってきた親友・ギョンことテッキョン。友情と恋愛の間で揺れ動く感情の中で、ドハが少しずつ成長していく姿も本作の大きな見どころとなる。

酒に酔ってよろめくドハを支えた“彼”との運命的なキスも描かれるといい、恋に不器用なドハが、3人のうち誰と結ばれるのかが物語の焦点に。三者三様の愛情表現が交錯する中、ドハがたどり着く恋の行方に注目だ。

出演はスビン、チャ・セジン、イ・ドハン、チャ・ユヒョン。演出をキム・アヨン氏、脚本をドユン氏が手がける。

【編集部MEMO】

FODでは、『めぐり逢うぼくら Always Meet Again』『乙の恋愛』『マイ・シークレット・ヴァンパイア』『ビヒョン伝』『テコンドーの呪いを解いて』『マイ・ユース』『推しが現れた!?』『何か間違っている Something’s Not Right』『FC Soldout』『秘密の間柄』『天気予報のような恋愛』『僕の指先に君の温度が触れるとき』『Gray shelter ～灰色の気流～』『Blossom Campus(ブロッサム・キャンパス)』『BUMP UP BUSINESS～恋するバックステージ～』『恋の株価は上昇中!? ～STOCK STRUCK～』『深夜2時のシンデレラ』『ロマンス by ロマンス』『ああっ!僕のアシさま』『恋愛至上主義区域』『スターストラック』『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『俺は恋愛なんか求めてない!』といった韓国ドラマの配信実績がある。

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