日本音楽事業者協会とフジテレビによるお笑いコンテスト『ツギクル芸人グランプリ』が、今年も開催されることが決まった。

2025年優勝の豆鉄砲

音事協加盟プロダクションに所属し、地上波のプライムタイムの番組レギュラーを持っていない各社推薦の芸人が出場できる同大会。漫才・コント・ピン芸とスタイルを問わず、今後の活躍が期待される芸人の発掘を目的に、2019年から開催されている。

これまでの優勝者は、第1回(19年)がザ・マミィ(プロダクション人力舎)、第2回(21年)が金の国(ワタナベエンターテインメント)、第3回(22年)がストレッチーズ(太田プロダクション)、第4回(23年)がナイチンゲールダンス(吉本興業)、第5回(24年)がえびしゃ(ワタナベエンターテインメント)、第6回(25年)が豆鉄砲(ワタナベエンターテインメント)。

予選会は4回(5月12日・13日・20日・25日)行われ、フジテレビのバラエティ担当スタッフの採点に観覧者の審査投票を加点し、総合得点の上位30組が準決勝に進出。そこから、フジテレビで放送予定の決勝進出を目指す。

●5月12日

相性はいいよね/あさひ/エンジェリック乱世/おーしゃんず/京ぎつね/センチネル/つめたいごはん/トップガン/西ノ京/二代目ちくわぶ/脳みそ夫/ヒガ2000/フランスピアノ/ブリキガラス/まぐろ兄弟/もめんと/ライオンロック/ランフィッシュ/リンドバーグ/笑い実のる。

●5月13日

イチゴ/エビカレンダー/奇運アルティメットねこ/喫茶ムーン/ぎょねこ/銀仁朗/クマドリネオン/サルベース/さんぽ/シークレットレボリューション/しゃこ/シャワーカーテニスト/大王/ツンツクツン万博/デンドロビーム/トワイライト渚/花ブービー/ヒロ・オクムラ/フタリシズカ/まんじゅう大帝国/ムネタ/鎌

●5月20日

アリオス/イクラボブチャンチャン/おせつときょうた/ガングリオン/劇的トライアングル/kento fukaya/さすらいラビー/ゼロカラン/タルタル関数/にこさ/ハマノとヘンミ/春とヒコーキ/惹女香花/百獣マダム/フランツ/ポテトカレッジ/まじん/みちがえる/無尽蔵/メリージェーン/ヤッホイ/よく来たな大岩/リバーマン

●5月25日

あかねさす/ウォーターズ/うちまつげ/ガチコジ/金澤TKCファクトリー/観音日和/九条ジョー/グラム/くわがた心/群青団地/けいちゃんガチャ/ジグロポッカ/スパイシーガーリック/スピーディーハンター/タイト/ドラマ☆麺/ナチョス。/ネコニスズ/プーケットマーケット/メルヘン総長/百恵/レインマンズ