通信カラオケ・JOYSOUNDでは、YouTubeクリエイター集団・カラフルピーチの1stフルアルバム『PEACHFUL ～カラフルピーチ 1stアルバム～』のリリースを記念した「カラフルピーチ×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、11月30日まで開催している。

カラフルピーチは、主にゲーム『Minecraft』の動画を中心に投稿し、チャンネル登録者数は225万人超。個性あふれるメンバーが集結している。

なお、同アルバムは、2023年リリースの初のオリジナル曲「On-Party!」はもちろん、ユニット曲や新曲も収録されている。

このキャンペーンは、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、「On-Party!」をはじめとする課題曲を1曲以上歌唱し、特設ページの応募フォームから必要事項を記入すると、「カラフルピーチ×JOYSOUND オリジナルアクリルパネル」が10人に、『PEACHFUL ～カラフルピーチ 1stアルバム～』のCDが20人に当たるというもの。

対応機種は、JOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAX。『PEACHFUL ～カラフルピーチ 1stアルバム～』収録楽曲の全楽曲が課題曲となり、本人映像版も対象となる。