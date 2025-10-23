通信カラオケ・JOYSOUNDでは、YouTubeクリエイター集団・カラフルピーチの1stフルアルバム『PEACHFUL ～カラフルピーチ 1stアルバム～』のリリースを記念した「カラフルピーチ×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、11月30日まで開催している。
カラフルピーチは、主にゲーム『Minecraft』の動画を中心に投稿し、チャンネル登録者数は225万人超。個性あふれるメンバーが集結している。
なお、同アルバムは、2023年リリースの初のオリジナル曲「On-Party!」はもちろん、ユニット曲や新曲も収録されている。
このキャンペーンは、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、「On-Party!」をはじめとする課題曲を1曲以上歌唱し、特設ページの応募フォームから必要事項を記入すると、「カラフルピーチ×JOYSOUND オリジナルアクリルパネル」が10人に、『PEACHFUL ～カラフルピーチ 1stアルバム～』のCDが20人に当たるというもの。
対応機種は、JOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAX。『PEACHFUL ～カラフルピーチ 1stアルバム～』収録楽曲の全楽曲が課題曲となり、本人映像版も対象となる。
【編集部MEMO】
カラフルピーチ(略称：からぴち)は、2020年に結成。マインクラフトを軸に物語性のある大型企画や建築・対戦企画を配信し、幅広い層から支持を集める。所属はUUUM。メンバーは、じゃぱぱ、のあ、たっつん、ゆあんくん、シヴァ、どぬく、うり、えと、ヒロ、なおきり、もふ、るな。2025年にはグループ初の公式ファンクラブ「カラフルピーチ オフィシャルファンクラブ」も開設され、ファンとの交流基盤をさらに拡大している。