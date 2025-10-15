通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映像コンテンツ「みるハコ」で、2024年春に公開されたV シネクスト『ブンブンジャーVS キングオージャー』を10月17日から12月16日まで無料配信する。

これは、スーパー戦隊シリーズ『王様戦隊キングオージャー』の世界を舞台に、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』が共演する作品。Vシネクストとは、東映VシネマがVシネマ作品の劇場公開と早期発売を目的として立ち上げた新レーベルだ。

今回は、10月29日にVシネクスト『爆上戦隊ブンブンジャーVSキングオージャー』のBlu-ray ＆ DVDが発売されるのを記念して配信される。

『キングオージャーVSドンブラザーズ』は、死の国・ハーカバーカで、キングオージャーの王たちとドンブラザーズが衝突する姿を描く、子どもから大人まで楽しめるコンテンツ。互いの誤解から生まれる壮絶なバトル、そして迫りくる強大な敵に挑むための共闘までを、迫力あるアクションとともに描いている。

対応機種は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」。再生時間は27分で、視聴は無料(別途室料)。