通信カラオケ・JOYSOUNDでは、あいみょんの18thシングル「ビーナスベルト」のリリースを記念して、「あいみょん×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、12月21日まで開催している。

このキャンペーンは、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、あいみょんの「ビーナスベルト」を選曲すると、その場でスマートフォンに表示されるスピードくじであいみょん「ビーナスベルト」オリジナルベルトが抽選で5人に当たるというもの。

毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも応募が可能だ。

対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。当選は1人につき1回のみ有効となる。