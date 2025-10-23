通信カラオケ・JOYSOUNDでは、あいみょんの18thシングル「ビーナスベルト」のリリースを記念して、「あいみょん×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、12月21日まで開催している。
このキャンペーンは、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、あいみょんの「ビーナスベルト」を選曲すると、その場でスマートフォンに表示されるスピードくじであいみょん「ビーナスベルト」オリジナルベルトが抽選で5人に当たるというもの。
毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも応募が可能だ。
対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。当選は1人につき1回のみ有効となる。
【編集部MEMO】
あいみょんは、1995年3月6日生まれ、兵庫県西宮市出身。中学生の頃から作詞作曲を始め、高校在学中に動画投稿サイトで弾き語りを披露して注目を集める。2016年にメジャーデビュー。「君はロックを聴かない」「マリーゴールド」「裸の心」などのヒットで知名度を得た。楽曲提供や映画・ドラマ主題歌も多く、素朴さと鋭さが同居する“日常の詩人”としての存在感を確立。日本のポップシーンにおいて〈フォークの血脈を受け継ぐ現代的ポップ〉を体現するアーティストとして活動を続けている。