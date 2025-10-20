通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映像コンテンツ「みるハコ」で、俳優・アーティストの高野洸のDVD ＆ Blu-ray発売イベントの模様を、11月8日18時から生配信する。
このイベントは、高野のソロCDデビュー5周年を記念し、アーティストとしての集大成と新たな一歩を示したライブツアーを収録した『高野洸 5th Anniversary Live Tour「mile」～2nd mile～』DVD ＆ Blu-rayの購入者限定の応募特典として開催されるもの。会場は「J-SQUARE SHINAGAWA」で、ライブ本編を鑑賞しながら、本人が当日を振り返る。さらに、「みるハコ」限定コメント映像も楽しめる。
高野は、NHK Eテレの番組『天才てれびくんMAX』の全国オーディションを経て、Dream5のメンバーとしてデビューし、アニメ『妖怪ウォッチ』エンディングテーマ「ようかい体操第一」などで注目を集め、『NHK紅白歌合戦』にも出演。グループ活動終了後は俳優として舞台・映像作品に出演し、2019年にソロCDデビューした。
配信視聴のチケットは、1人あたり2,500円(税込・別途室料)で、「みるハコ」WEBサイトページで販売中。なお、「みるハコ」配信チケット1枚で、11月8日の当日生配信に加え、11月15日から12月31日までの期間中に1回、再視聴することも可能だ(別途室料)。
対象機種は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」で、開演30分前から終了予定時間の30分後まで(17:30～21:00)が予約推奨時間。チケット料金は3歳以上から必要となる。
【編集部MEMO】
高野洸は、現在放送中のドラマ『地獄は善意で出来ている』(カンテレ・フジテレビ)に出演。「前科者たちが集められた施設の中で、何が起こるのかというヒリヒリする展開に加えて、それぞれの過去や感情もしっかりと描かれており、多くの方に楽しんでいただける作品になると感じています。琥太郎は、寡黙なタイプの樹とは対照的なムードメーカーのような存在で、積極的にみんなとコミュニケーションを取りながら仲間同士のつながりを深めていく役割を担っています。ですので、現場でも皆さんと楽しく物語を作り上げていけたらと思っています。一方で、自身の罪に対してどこか軽く受け止めている一面もあるので、あまり作り込みすぎずに演じていきたいと考えています」とコメントしている。