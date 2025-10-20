通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映像コンテンツ「みるハコ」で、俳優・アーティストの高野洸のDVD ＆ Blu-ray発売イベントの模様を、11月8日18時から生配信する。

『高野洸 5th Anniversary Live Tour「mile」～2nd mile～』DVD ＆ Blu-ray発売イベント

このイベントは、高野のソロCDデビュー5周年を記念し、アーティストとしての集大成と新たな一歩を示したライブツアーを収録した『高野洸 5th Anniversary Live Tour「mile」～2nd mile～』DVD ＆ Blu-rayの購入者限定の応募特典として開催されるもの。会場は「J-SQUARE SHINAGAWA」で、ライブ本編を鑑賞しながら、本人が当日を振り返る。さらに、「みるハコ」限定コメント映像も楽しめる。

高野は、NHK Eテレの番組『天才てれびくんMAX』の全国オーディションを経て、Dream5のメンバーとしてデビューし、アニメ『妖怪ウォッチ』エンディングテーマ「ようかい体操第一」などで注目を集め、『NHK紅白歌合戦』にも出演。グループ活動終了後は俳優として舞台・映像作品に出演し、2019年にソロCDデビューした。

配信視聴のチケットは、1人あたり2,500円(税込・別途室料)で、「みるハコ」WEBサイトページで販売中。なお、「みるハコ」配信チケット1枚で、11月8日の当日生配信に加え、11月15日から12月31日までの期間中に1回、再視聴することも可能だ(別途室料)。

対象機種は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」で、開演30分前から終了予定時間の30分後まで(17:30～21:00)が予約推奨時間。チケット料金は3歳以上から必要となる。